Up, l'inizio di una nuova storia: Umberto Palermo ha preso l'ex stabilimento Blutec (già Stola) di Orbassano

Una firma alla presenza di un notaio romano per segnare la fine di una vicenda (con risvolti non positivi) e l'inizio di un'altra, che invece punta a essere innovativa e a suo modo rivoluzionaria.

Umberto Palermo ha formalizzato l'acquisizione dello stabilimento e del ramo d’azienda Blutec Ex-Stola di Orbassano attraverso la sua casa di design " Up srl ", che negli anni passati ha già proposto al mercato un modello di veicolo sostenibile come Mole Urbana .

La struttura sarà utilizzata per lo sviluppo sia dei progetti di mobilità dedicati al mondo dell’utilità, come Mole Urbana appunto, operante nel mondo della transizione ecologica, sia di quelli dedicati al mondo del sogno, realizzando pezzi unici e one-off tramite il brand Mole Costruzione Artigianale. La nuova fabbrica sarà anche dedicata alla realizzazione di allestimenti di veicoli commerciali per conto terzi.