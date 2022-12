Il Distretto Urbano del Commercio Chivasso si aggiudica quasi 300mila euro dalla Regione

Grande successo per Ascom Confcommercio Torino e Provincia e Comune di Chivasso, promotori del Distretto Urbano del Commercio di Chivasso che si aggiudica il finanziamento regionale per 292.210,00 euro finalizzato “alla realizzazione del progetto di valorizzazione del commercio tra tradizione e innovazione”.

“Si tratta del più grande investimento degli ultimi anni sul commercio di prossimità, un segmento produttivo che costituisce buona parte dell’ossatura economica del Piemonte”, dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore alla Cultura Turismo e Commercio Vittoria Poggio

La notizia comunicata da Regione Piemonte è stata accolta e rilanciata con entusiasmo dall’Assessore al Commercio, Turismo e Bilancio di Chivasso Chiara Casalino: “chiudiamo il 2022 con una grande soddisfazione” dice mentre annuncia anche un cofinanziamento a sostegno del commercio con risorse della Città, per ulteriori 73 mila euro.

Felicissimo del risultato il Presidente Ascom Chivasso Giovanni Campanino che ha dichiarato: “Sono davvero grato per il lavoro svolto dagli uffici torinesi di Ascom Confcommercio che - ancora una volta - dimostrano grande professionalità, in stretta collaborazione con i competenti uffici della Città di Chivasso; altrettanta gratitudine, per il lavoro svolto insieme, va all’Assessore Chiara Casalino ed al manager di Distretto, l’ingegner Fabio Mascara.

Il progetto prevede investimenti per il completamento di impianti di filodiffusione nel centro storico, per riqualificare il design urbano, per importanti interventi nei Viali Matteotti e Vittorio Veneto e per contribuire al miglioramento delle parti esterne delle attività commerciali; ci saranno risorse per completare i progetti di comunicazione e promozione del DUC e per laboratori con le scuole sul consumo consapevole”

“Il nostro progetto, finanziato da Regione Piemonte, si è posizionato fra i primi 9 su oltre 60 presentati, di cui solo 32 finanziati: l’armoniosa sinergia con la quale abbiamo lavorato tutti insieme, ha reso possibile centrare questo ambizioso obiettivo, niente affatto scontato. E’ un ottimo modo per affrontare con fiducia ed ottimismo il 2023” aggiunge il vice Presidente Ascom Chivasso Carlo Nicosia