Gli auguri di Natale del cantautore torinese Cico Moreno ai nostri lettori

E' su YouTube (QUI) il brano natalizio del cantautore torinese Cico Moreno, che ha scelto questa canzone per augurare Buone Feste ai nostri lettori.

All' anagrafe Franco Rapillo, Cico Moreno nasce il 23 marzo 1961 a Torino. A 14 anni inizia a studiare chitarra classica, che sarà in futuro un ottima base per approfondire altri stili musicali come la bossanova, il jazz e la World music, appassionato della canzone d'autore,inizia presto a comporre brani propri che diventano parte del suo repertorio e vengono inseriti nei diversi album che negli anni registrerà. Nel 1993 Collabora con l'orchestra del teatro stabile di Torino nell'opera "Il Piccolo Principe" e firma la colonna sonora del cortometraggio "Pugni in cielo" di Antonio Carella presentato al festival cinema giovani. Nel 1994 forma la Cico Moreno band formazione di Latin music con cui registrerà il suo primo album dal titolo "El Porro" che lo porterà su diversi palchi anche fuori dai confini Nazionali. Nel 1998 partecipa all'Accademia della canzone di Sanremo arrivando in finale. Seguono la collaborazione con Tullio De Piscopo come autore e con il duo cabarettistico Marco & Mauro sia come musicista in scena, che come autore.