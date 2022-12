Torino e provincia sognano ancora le Olimpiadi 2026, Lo Russo: "Nostri impianti a disposizione"

Torino e la sua provincia sognano ancora di essere tra i protagonisti delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina. Dopo il "no" di Appendino ai giochi olimpici bis, il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo manda di nuovo un messaggio al Governo, Lombardia e Veneto: " gli impianti di Torino 2006 sono a vostra disposizione". Una proposta non casuale, considerando che le due regioni del nord devono fare fronte ai rincari energetici e dei materiali, che hanno fatto schizzare verso l'alto i costi dei cantieri.

Impianti a disposizione

E così la conferenza di fine anno della Città Metropolitana, che gestisce una parte dell'eredità post olimpica del 2006, è l'occasione per Lo Russo di lanciare l'appello: "Abbiamo avviato un'interlocuzione con Pragelato per i trampolini e con Cesana per la pista di bob: queste strutture devono trovare una collocazione definitiva. Nel 2023 entrambi gli impianti necessitano di interventi: qualora le Olimpiadi 2026 dovesse avere esigenza di queste strutture, così come di altre, noi siamo a disposizione del Comitato Organizzatore". Oltre ai trampolini e alla pista di bob, Torino può contare anche sull'Oval e sul Palavela per gli sport invernali.