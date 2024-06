Sfera Ebbasta annuncia il tour nei Palasport nel 2025: la tappa a Torino all'Inalpi Arena

Sfera Ebbasta annuncia il suo Tour Palasport 2025: sette date in arrivo nei principali palazzetti italiani la prossima primavera.

Prevista anche una tappa torinese il 29 marzo all'Inalpi Arena.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14 di domani mercoledì 26 giugno su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14 di lunedì 1° luglio.

L'annuncio delle nuove date, ieri sera dal palco di San Siro che si è trasformata in un'arena incandescente, tra adrenalinici giochi di fuoco e laser, speciali effetti pirotecnici e tanta musica, con una una setlist più che mai variegata a miscelare il meglio del suo repertorio dagli esordi a oggi. Per la prima volta dal vivo anche i brani dell’ultimo progetto discografico X2VR, pubblicato lo scorso novembre per Island Records e fresco di certificazione Quarto Disco di Platino, nonché l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore.

Per celebrare il suo primo San Siro Sfera ha voluto con sé sul palco tanti colleghi e amici, dando vita a performance uniche che hanno fatto vibrare gli spalti dello stadio: Tony Effe, Side Baby, Tedua, IZI, Luchè, Drefgold, Anna, Geolier, Simba La Rue, Lazza, Rkomi, Charlie Charles.