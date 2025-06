Giovani e guida sicura: al via i corsi pratici nei Comuni del territorio metropolitano

Prende il via il progetto di formazione sulla guida sicura promosso dalla Città metropolitana di Torino e dedicato a persone fino ai 35 anni, realizzato in collaborazione con la Fondazione “Salvatore Ambrosino in memoria di Donato Ambrosino”.

L’iniziativa punta a insegnare ai giovani come affrontare imprevisti e situazioni critiche alla guida direttamente “sul campo”, per contribuire concretamente alla prevenzione degli incidenti stradali.

"Questo progetto nasce nell’ambito delle politiche giovanili – sottolinea la consigliera metropolitana alle politiche giovanili Caterina Greco – innanzitutto perché la Città metropolitana è beneficiaria dell’IPT e dell’RCA auto, ma anche perché crediamo sia fondamentale restituire questo contributo in termini di prevenzione, offrendo un’opportunità concreta ai neo patentati. I corsi coinvolgeranno circa 300 tra ragazze e ragazzi dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa".

Hanno aderito al progetto i Comuni di Piobesi, Leinì, Chivasso, Rivarolo, Ivrea, Trofarello, Caluso e Beinasco, mentre le esercitazioni si terranno anche con il supporto logistico di Volvera, Vigone, Alpignano, Sangano, Villarbasse e Sant’Antonino di Susa.

L’iniziativa è rivolta a giovani in possesso della patente, del foglio rosa o dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Ogni giornata formativa si articola in tre fasi: una lezione teorica di un’ora su incidentalità, comportamenti a rischio (uso del cellulare, alcol o sostanze) e condizioni psicofisiche alla guida; una sessione pratica con esercitazioni su slalom, frenata di emergenza, ostacoli improvvisi, guida in condizioni meteo avverse; una lezione di primo soccorso.

Ogni giornata prevede due turni da quattro ore, con 15 partecipanti ciascuno, per un totale di 30 giovani al giorno.

La formazione sarà condotta da quattro istruttori qualificati, con il supporto di due referenti per la comunicazione. Tutte le attività saranno coperte da assicurazione, e il progetto dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2025.

Con questa iniziativa, la Città metropolitana rinnova il proprio impegno per la sicurezza stradale, investendo sulle giovani generazioni e coinvolgendo il Terzo settore nella realizzazione di percorsi formativi concreti ed efficaci.

Calendario corsi “Guida Sicura”

A cura della Fondazione SADA - “Salvatore Ambrosino in memoria di Donato Ambrosino”

I corsi si terranno secondo il seguente calendario:

2 e 3 luglio 2025 per i Comuni di Piobesi, Volvera e Vigone

16 luglio 2025 per il Comune di Leinì

17 luglio 2025 per il Comune di Rivarolo

21 luglio 2025 per il Comune di Ivrea

22 luglio 2025 per il Comune di Trofarello

28 agosto 2025 per il Comune di Caluso

9 e 10 settembre 2025 per i Comuni di Beinasco, Alpignano, Sangano, Villarbasse e Sant’Antonino di Susa

18 settembre 2025 per il Comune di Chivasso