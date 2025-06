Pinerolo ospita la Giornata interregionale dei Pensionati Coldiretti

Momenti conviviali, con la Messa in Duomo, il pranzo e la visita al Museo diocesano, in programma per la 26a Giornata interregionale dei Pensionati Coldiretti, domani, giovedì 26 giugno. Organizzata grazie alla collaborazione della Coldiretti Regionale con la Diocesi di Pinerolo, ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, si pone come obiettivo quello di sottolineare i principi della dignità del lavoro della terra, la cura del Creato e la rilevanza primaria del mondo agricolo per il territorio pinerolese.

Tra le 10 e le 10,30 è previsto l’arrivo dei partecipanti e la colazione di benvenuto in piazza Fontana, con la presenza dei vertici regionali e delle federazioni provinciali dell’associazione agricola. Alle 11 ci sarà la Santa Messa, presieduta dal vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, che accoglierà tutte le delegazioni in Duomo. Presente il consigliere ecclesiastico provinciale e parroco di Campiglione Fenile, don Manuel Monti.

Dopo gli interventi programmati di saluto della dirigenza nazionale, regionale e provinciale, alle 12,30 si terrà il pranzo al Seminato Vescovile di Pinerolo a cura di Cabaret sull’Aia. Nel pomeriggio, oltre all’animazione musicale con Sonia De Castelli, saranno possibili, su prenotazione, visite guidate al Museo diocesano d’arte sacra, eccezionalmente aperto per l’occasione grazie alla direttrice Mariella Fenoglio, e al Duomo con la presenza dei volontari dell’associazione Ar.Co. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria provinciale Pensionati del territorio di riferimento.