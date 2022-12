Cancellazione delle multe e tasse sotto i mille euro, Lo Russo scettico: "Si se paga il Governo"

Anche a Torino potrebbero essere annullate le mini-cartelle esattoriali, sotto i mille euro, non riscosse dal duemila al 2015. Un punto contenuto nella manovra economica in discussione al Senato. Nella maggioranza dei casi si tratta di multe non pagate. Il Comune di Torino, ad inizio 2022, incassava appena il 60% delle sanzioni fatte per violazioni al codice della Strada.

+14 mln di entrate tributarie

Il passato è d'obbligo: aderendo al Patto per Torino, con cui il governo Draghi ha assegnato 1 miliardo e 120 milioni di risorse in venti anni, la Città si è impegnata a mettere in campo dei correttivi per ridurre i debiti. Tra questi c'era anche il recupero dell'evasione fiscale tramite nuovo personale per la riscossione. Nel 2022, rispetto all'anno precedente, il Comune "ha avuto un buon risultato sulla riscossione, sia su quella ordinaria che coattiva", come ha spiegato questa mattina l'assessore al Bilancio Gabriella Nardelli nella conferenza stampa di fine anno. Confrontando i numeri con i primi nove mesi 2021, al 30 settembre si registrano 14 milioni (+3%) in più di entrate tributarie.

Dal 2000 al 2015 ben 205 mln di multe non pagate

Nel capoluogo piemontese il valore delle sanzioni non pagate al Comune in quei quindici ammonta a 205 milioni di euro. Una cifra in cui sono inclusi sia la multa o le imposte non saldate, ma anche gli interessi maturati. E proprio questi ultimi non vengono cancellati dall'eventuale stralcio delle mini-cartelle esattoriali. Il moroso dovrà quindi comunque pagare una piccola cifra alla Città.

Lo Russo: "Se paga Governo valuteremo se aderire"

Aperto alla possibile cancellazione il sindaco Stefano Lo Russo. "Se paga il Governo, e quindi ci saranno le coperture, - ha spiegato - valuteremo se aderire". "L'Anci - ha aggiunto - ha posto questo come tema critico: è stravagante che si annunci la rottamazione delle cartelle e poi però non sono le risorse per poterlo fare".

Studio sulla Tari