Dieta per il benessere delle vie urinarie

Il benessere delle vie urinarie e la prevenzione di condizioni fastidiose come la cistite passa anche da tavola. Sono diversi i consigli da seguire per ottenere risultati a tal proposito. Tra questi, rientra il fatto di concentrarsi sull’idratazione quotidiana. Si sente spesso dire che, per stare bene, è necessario bere 2 litri d’acqua al giorno. Attenzione: si tratta di un’indicazione di massima. Le quantità specifiche dipendono da diversi aspetti, tra i quali è possibile citare il sesso, il peso corporeo, quanto ci si muove ogni giorno.

Una cosa valida per tutti è però il fatto che, grazie all’apporto idrico, è possibile mantenere le vie urinarie pulite da batteri potenzialmente patogeni.

Un altro consiglio molto importante per mantenere nel tempo il benessere dell’apparato urinario riguarda il fatto di moderare l’apporto di zuccheri semplici. Di essi, infatti, si nutrono i germi patogeni che provocano infezioni come la già menzionata cistite.

Altre raccomandazioni a tavola

Il benessere passa da tavola anche per l’apparato urinario: per rendere questo binomio realtà, è molto importante seguire una dieta ricca di fibre. Tra le principali fonti di queste ultime, troviamo i cereali integrali. Da non dimenticare è altresì il consumo di frutta e verdura di stagione. Porre attenzione all’aspetto della stagionalità è un punto di partenza fondamentale per variare le tipologie di vitamine assunte.

Anche i metodi di cottura hanno il loro perché quando si tocca l’argomento della dieta per il mantenimento del benessere delle vie urinarie. Se possibile, è il caso di focalizzarsi su quelli più semplici. Dalla cottura a vapore fino a quella che prevede l’uso del microonde, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Cosa non mangiare e cosa assumere in quantità moderate

Una dieta per il benessere dell’apparato urinario implica anche il focus su alimenti e bevande che è meglio evitare o assumere in quantità moderate. Tra questi è possibile includere le bevande alcoliche e i superalcolici. Se proprio non si ha intenzione di rinunciarvi, ci si può concedere, dopo aver chiesto consiglio al proprio medico di fiducia, un paio di bicchieri di vino a settimana.

Cautela anche con il caffè e con tutte le bevande che contengono sostanze nervine. I cibi piccanti? Meglio bandirli in quanto estremamente irritanti per la mucosa vescicale. Lo stesso si può dire per gli insaccati caratterizzati dalla presenza di una grande quantità di grassi saturi.

Il mondo della frutta

Il mondo della frutta richiede una parentesi a parte nel momento in cui si tratta l’argomento della dieta per le vie urinarie sane. Esistono infatti diversi frutti, come per esempio l’ananas, che sono particolarmente consigliati per via della loro capacità di favorire la diuresi. Il frutto tropicale appena citato è anche un ottimo antinfiammatorio (in questo caso, bisogna dire grazie al suo principio attivo più importante, ossia la bromelina). Fantastiche dal punto di vista diuretico sono anche le fragole e l’albicocca, per non parlare dell’anguria.

I principi attivi di alcuni frutti sono stati utilizzati nel tempo per creare dei portentosi integratori per il benessere delle vie urinarie. Purtroppo, per motivi che vanno dal poco tempo che si dedica alla preparazione dei pasti fino alla scarsa carica nutritiva degli alimenti oggi in commercio, può essere difficile portare in tavola piatti completi. In questi casi, dopo aver chiesto consiglio al proprio medico di fiducia, si può valutare l’inclusione di supplementi.

Nel caso di quelli dedicati al benessere delle vie urinarie, è possibile sperimentare in prima persona le proprietà dell’Uva Ursi, prodotto molto famoso ricavato dall’uva ursina, arbusto spontaneo appartenente alla famiglia delle ericacee e nota per la sua straordinaria efficacia antisettica.

Rimanendo sempre con l’attenzione puntata sul potere della frutta per il benessere delle vie urinarie, concludiamo con un cenno al limone, il cui succo è il non plus ultra quando si punta a prevenire che i batteri patogeni si attacchino alle pareti della vescica.