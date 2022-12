A gennaio sulle strade di Torino i nuovi Hitachi Rail: "Non aumentiamo il biglietto del bus"

L'inizio del 2023 porta sulle strade di Torino i nuovi tram Hitachi Rail. Da fine gennaio sarà infatti operativo il primo dei 70 mezzi su rotaia. Lunghi 28 metri e con una capienza da 200 passeggeri, Palazzo Civico punta a metterne in servizio uno al mese. A chiarirlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, intervenendo alla conferenza stampa di fine anno.

Primi mesi 2023 nuovo piano tpl

"Nel primi mesi del 2023 - ha spiegato - presenteremo il nuovo piano di Trasporto Pubblico Locale, basato su più comfort ed affidabilità, non più su interventi taglia e cuci". Essendo gli Hitachi Rail monodirezionali, non potranno essere usati sulla linea 3 Vallette-Gradenigo, dove verranno spostati quelli attualmente in uso sulla 4. I nuovi tram verranno impiegati su altre linee, che "andremo a infrastrutturare più facilmente con l'anello".

Entro il 2024 75% corsie riservate al tpl

Tra i primi interventi la risistemazione della priorità semaforica sulle principali linee della città. Se attualmente solo il 40% della corsie riservate al trasporto pubblico locale è prevede questo sistema, l'obiettivo è di arrivare "entro il 2024 al 75%: entro fine mandato puntiamo al 90%". La priorità semaforica incide per il 10% sulla velocità di percorrenza di un tracciato per i mezzi pubblici.

Nessuno aumento dei biglietti

E sul fronte del trasporto pubblico, che come tutti i settori è stato colpito dai rincari energetici e dei carburanti, Foglietta garantisce che non verranno aumenti i biglietti. "L'urbano - ha spiegato - costa 1.70 euro: al momento non sono previsti rincari". Altra novità riguarda l'arrivo di nuovi bus elettrici: tra il 2023 ed il 2026 arriveranno 169 milioni di euro che permetteranno di acquistare dei nuovi mezzi non inquinanti.

Ztl ambientale