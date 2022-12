Aurora, la Circoscrizione 7 cerca un gestore per il campo da pallavolo dei Giardini Alimonda

Importanti novità in arrivo per il quartiere Aurora e, in modo particolare, per i Giardini Alimonda: la Circoscrizione 7 di Torino, infatti, ha indetto un bando per la gestione del campo da pallavolo pubblico costruito dalla Città al centro dell'area e inaugurato lo scorso mese di aprile. La piastra sportiva, fortemente voluta dall'amministrazione Appendino su proposta delle tante associazioni che operano nella zona, è adatta anche al badminton.

I dettagli del bando

Il bando, pubblicato sul sito dell'ente decentrato, è aperto ad organizzazioni senza scopo di lucro e prevede, in cambio della possibilità di svolgere attività sportive – per un periodo di 2 anni, da lunedì alla domenica dalle 9 alle 22 - con l'esenzione dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, la custodia, la vigilanza e la manutenzione ordinaria del campo e della recinzione, la pulizia settimanale e il posizionamento e il rimessaggio dei pali e delle reti. Nei momenti di inutilizzo, la struttura resterà a disposizione della cittadinanza, mentre al termine dell'anno l'assegnatario dovrà presentare una rendicontazione delle iniziative svolte.

Scadenze e modalità

Le domande andranno presentate entro e non oltre le ore 12 del 27/01/2023, preferibilmente via PEC all'indirizzo circoscrizione.VII@cert.comune.torino.it o in alternativa consegnata a mano o attraverso raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 7. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: http://www.comune.torino.it/circ7/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7606