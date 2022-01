Aurora “sogna”: iniziati i lavori per il campo da pallavolo pubblico ai Giardini Alimonda

Aurora si sta per arricchire di un nuovo impianto sportivo completamente libero e aperto gratuitamente a tutti i cittadini che vorranno usarlo: si tratta del campo da pallavolo dei Giardini Alimonda, “promesso” durante la passata legislatura dall'ex assessore all'urbanistica Antonino Iaria e attualmente in fase di costruzione in una zona troppo spesso rappresentata esclusivamente come fonte di degrado e microcriminalità.

Pallavolo e badminton per tutti

I lavori sono iniziati in questi giorni e termineranno, da progetto, entro febbraio: il rettangolo di gioco costerà circa 67mila euro, sarà interamente recintato (ma solo per evitare che i palloni finiscano in strada o rischino di colpire passanti e frequentatori del vicino parco giochi, ndr) e ospiterà anche partite di badminton; il fondo, inoltre, verrà realizzato con materiali adatti alla pratica sportiva, mentre è previsto anche un potenziamento dell'illuminazione.

Un percorso con le associazioni

Il campo da pallavolo rappresenta il tassello finale di un percorso portato avanti da diverse associazioni che gravitano nell'area tra cui ARQA, principale artefice delle partite con l'ex sindaca Chiara Appendino e i suoi assessori Unia e Iaria: “Per 4 anni - commenta il presidente Giovanni Sepede – abbiamo tracciato le linee e messo la rete per poter giocare: avere un campo vero e proprio è una grande soddisfazione perché crediamo che la riqualificazione dei Giardini debba avvenire attraverso il coinvolgimento di tutti”.

L'obiettivo sarà, a proposito, proprio quello di avvicinare sempre più persone: “I presidi di polizia - conclude Sepede – servono solo fino a un certo punto: i posti per fare sport nel quartiere scarseggiano e se riusciremo a coinvolgere i ragazzi che gravitano intorno ai Giardini in queste attività forse potremo evitare che imbocchino altre strade”.