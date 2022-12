“La Bella e la Bestia” arriva nel Salone d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi in una messa in scena in abiti storici a cura di Nobiltà Sabauda. I personaggi più celebri della fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, che ha ispirato il film Disney, rivivono in un magico ballo negli ambienti della palazzina.

Appuntamento è per il giorno dell'Epifania, venerdì 6 gennaio 2023, con tre repliche alle ore 15 – 16 - 17.

Info: 011.6200634 progetti@artemista.net