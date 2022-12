Capodanno, a Torino niente botti: multe fino a 500 euro

La Città di Torino ricorda che sul territorio cittadino “è tassativamente vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo”, a tutela della salute di persone, animali, e a salvaguardia dell’ambiente.

Anche quest’anno, in particolare, è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione per ricordare ai torinesi che l’attivazione di petardi, fuochi d’artificio e simili può configurarsi come comportamento lesivo per la salute degli animali, sia quelli d’affezione che vivono nelle nostre case, sia quelli che abitano gli spazi naturali di cui la nostra città è ricca.

Il divieto è normato dal Regolamento n.221 di Polizia Urbana, all’articolo 48ter “Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici”, e dal Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città n. 320, all’articolo 9 comma 23 “Divieti generali di far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo”.

Le sanzioni previste per chi non si attiene alle regole vanno da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro.