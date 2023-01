Parella, cambia la viabilità in piazza Chironi: via Borgomanero diventa a senso unico

Cambia la viabilità in piazza Chironi, nel cuore del quartiere Parella: via Borgomanero, infatti, è diventata a senso unico in direzione nord; le modifiche, attive dai giorni scorsi, sono destinate a lasciare il segno perché realizzate in prossimità di incroci particolarmente pericolosi, protagonisti di numerosi incidenti stradali negli ultimi anni.

La scelta

La scelta di eliminare un senso di marcia da via Borgomanero, mantenendo attivo solamente quello dalla Tesoriera verso la Pellerina, è frutto di motivazioni ben precise: la presenza di 3 intersezioni nel giro di pochi metri (con il controviale della stessa piazza Chironi, con via Asinari di Bernezzo e con via Giacomo Medici); a questo si aggiunge la scarsa visibilità, che qualche tempo fa aveva reso necessaria l'installazione di uno specchio.

Esulta la Lega

La nuova viabilità arriva dopo un iter iniziato lo scorso giugno, con l'approvazione di una mozione presentata dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando: “Via Borgomanero – ha commentato - è stata resa interamente a senso unico in direzione nord al fine di eliminare i pericolosi incroci ad angolo cieco causa di numerosi incidenti in questi anni. Un lungo lavoro di cesello, un grande impegno portato a compimento dalla Lega con il comitato TorinoinMovimento e i residenti della piazza: obiettivo raggiunto. Ringrazio il coordinatore alla II commissione Badiali e l'ufficio tecnico del Comune di Torino”.