Le Langhe protagoniste nei nuovi video di Willie Peyote [VIDEO]

Un cantante e un produttore di vino: se li metti insieme nasce una melodia intonata e d’annata. Circa tre mesi fa il celebre “acino” della Tenuta Monsordino Bernardina della famiglia Ceretto di Alba, panoramico terrazzo da dove gli ospiti possono degustare il vino e ammirare le Langhe come meglio credono per interiorizzarne l’unicità, è diventato il luogo perfetto dove Willie Peyote ha girato una parte del suo video musicale dal titolo “Sempre lo stesso film”, canzone presente in “Pornostalgia”, il nuovo album dell'artista torinese, pubblicato il 1° gennaio, a poche ore dalla sua partecipazione al concerto di Capodanno in piazza Castello a Torino.

Il suo legame con le Langhe

Per quello che è dato sapere, Willie Peyote è legato alle Langhe per amicizie e per passione, e ha deciso di raccontare le sue canzoni anche attraverso il paesaggio: oltre a questo, sul canale ufficiale Youtube del cantante è anche stato caricato il videoclip “All you can hit” ambientato nel castello di Grinzane Cavour.