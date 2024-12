42° Torino Film Festival: il gran finale è con Billy Zane e la madrina Cristiana Capotondi

Ultima giornata, oggi, sabato 30 novembre, per il 42esimo Torino Film Festival. Nelle sale dei cinema Massimo e Romano continuano le proiezioni dei film in programma.

Ricco il programma delle presentazioni con i cast o i registi dei film in sala. Ma la giornata odierna è dominata soprattutto dalla Cerimonia di Chiusura del Tff, con la serata di premiazione dei film vincitori. L'appuntamento è alle 18.30 al Cinema Massimo, Sala 1, con il direttore Giulio Base e la madrina del Festival, Cristiana Capotondi.

Grande attesa anche per il film che chiuderà ufficialmente il Festival, "Waltzing with Brando", con protagonista Billy Zane: l'attore, insieme al regista e a buona parte dei protagonisti della pellicola, sarà presente in sala.

Ecco un elenco degli eventi da non perdere.