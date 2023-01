Quattro generazioni e 140 anni di storia: Beinasco celebra la "saga" del Gruppo Candioli che cura gli amici animali

Poco meno di un secolo e mezzo di storia e quasi quattro generazioni impegnate a portare avanti una "saga" famigliare che dal 1882 rappresenta uno dei maggiori protagonisti del mondo farmaceutico.

Con il 2022 si celebra anche un giro di boa significativo per il Gruppo Candioli, che a Beinasco - alle porte di Torino - porta avanti la sua attività nata come una semplice farmacia e che con il passare dei decenni si è trasformata in industria.



Nel mirino dei prodotti Candioli, in particolare, la lotta contro i pidocchi umani, ma anche prodotti per il mondo animale-veterinario. Esemplari da compagnia, ma anche cavalli da corsa e pennuti vari. Un settore che Candioli ha accompagnato anche oltre confine, con un export che raggiunge 50 Paesi nel mondo.