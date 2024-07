Mezza Moncalieri al buio nella notte a causa di un improvviso black out

La combinazione tra il grande caldo di questi giorni e l'uso a palla di condizionatori e sistemi di raffreddamento nella notte ha lasciato al buio per un'ora abbondante mezza Moncalieri.

santa Maria e le zone più colpite

Le zone più 'colpite' sono state Borgata Santa Maria, Borgo San Pietro e il centro storico, con il buio a imperare nelle strade e nelle case, senza illuminazione pubblica e corrente provata, poi verso l'una di notte la situazione si è normalizzata, grazie all'intervento dei tecnici della luce.

Allarme rientrato verso l'1 di notte

Il sindaco Paolo Montagna si è scusato con i cittadini per il disguido, avendo cercato lui in prima persona il gestore dell'energia per segnalare il problema e chiedere un intervento rapido.