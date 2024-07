La lunga estate calda del teleriscaldamento a Moncalieri, ancora cantieri e disagi

La prima fase degli interventi, si è conclusa (con qualche ritardo e la rottura di una grossa tubatura che aveva provocato un allagamento in Borgo Navile) si è chiusa a metà luglio, ma a Moncalieri continuano i disagi e i cantieri determinati dai lavori di riparazione della rete del teleriscaldamento.

Tra divieti di sosta e deviazioni

Saranno sempre interessate via Martiri della Libertà e via Cavour, con interventi che si svilupperanno in due fasi, che per forza di cose porteranno problemi alla circolazione. Ecco come si svilupperanno i lavori, le date e le modifiche alla viabilità.

Fino al 9 agosto (e comunque fino a termine dei lavori) sarà previsto il divieto di circolazione sulla carreggiata ovest di via Cavour nel tratto dalla rotatoria Cavour/Savona/Martiri fino a all’intersezione con via Goito.

Stop ai lavori solo a ferragosto

Gli unici momenti di stop saranno nei giorni a cavallo del ferragosto. Dal 9 al 31 agosto (e comunque fino a termine dei lavori) verrà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata su strada Brandina nel tratto da corso Savona a via Cavour, e in via Cavour nel tratto da strada Brandina alla rotatoria Cavour/Savona/Martiri.