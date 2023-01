Forme Torino progetta, realizza e ristruttura immobili a Torino e provincia

Grazie all’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività nel settore della progettazione, ristrutturazione e realizzazione di interni per aziende e privati, Forme Torino offre un servizio affidabile, efficiente e altamente professionale, affiancando clienti, professionisti e imprese in ogni fase del progetto, dall’idea alla scelta dei materiali, fino alla consegna dell’immobile “chiavi in mano”.

Il team di Forme Torino è costituito da un gruppo di validi professionisti di comprovata esperienza, che quotidianamente mettono a disposizione le proprie conoscenze per soddisfare ogni tipo di esigenza, dalla gestione amministrativa delle richieste preliminari fino alla direzione del cantiere, assicurando sempre il massimo della professionalità, della qualità e dell’affidabilità.

Il principale vantaggio per clienti, imprese e professionisti, che decidono di utilizzare i servizi di Forme Torino è la possibilità di interagire con un unico intermediario per la creazione del progetto, la conduzione del cantiere e la realizzazione degli interventi di ristrutturazione di interni, grazie alle competenze tecniche acquisite nel tempo e all’accurata selezione dei propri fornitori in diversi ambiti del settore edilizio, dalle opere di falegnameria fino all’impiantistica termo-idraulica ed elettrica.

I geometri, gli architetti, i designer e i professionisti del settore immobiliare possono contare su un partner sempre affidabile e un’ampia gamma di soluzioni e prodotti di alta qualità e delle migliori marche, a partire dalla fase di preventivazione, ottenendo informazioni commerciali e tecniche molto dettagliate e prezzi decisamente competitivi, fino al rispetto delle tempistiche di esecuzione e alla compartecipazione di imprese fiduciarie del committente.

Per le imprese del settore edile, Forme Torino rappresenta la soluzione perfetta per la realizzazione di progetti complessi e che richiedono una particolare cura a partire dalla progettazione dell’immobile fino alla scelta dei rivestimenti e all’esecuzione delle rifiniture delle varie ambientazioni, tenendo conto delle possibili varianti, preferenze e personalizzazioni, che riescano a soddisfare ogni tipo di esigenza e richiesta da parte dei proprietari.

Forme Torino è l’ideale anche per la clientela privata, che intende ristrutturare e rinnovare la propria casa. Un sistema garantito e una guida perfetta a cui affidare il proprio immobile in ogni fase dei lavori, dalla progettazione degli ambienti e degli impianti fino alla consegna dell’immobile con opere eseguite sempre a regola d’arte e rispettando le tempistiche concordate con i clienti.

Oltre ai servizi di consulenza, progettazione e realizzazione, Forme Torino propone nel proprio showroom in Via Gorizia a Torino, un vastissimo assortimento di rivestimenti, adatti ad ogni stile, dal più classico al più moderno e contemporaneo, con soluzioni che vanno dal prezioso mosaico in vetro artigianale fino al raffinato gres porcellanato, sempre di produzione esclusivamente italiana.

Gli arredi bagno, i sanitari, le rubinetterie e gli accessori esposti presso Forme Torino, sono l’ideale per ristrutturare e rendere unico uno dei locali più importanti della casa, dove ritrovare benessere e vitalità. A partire dall’impiantistica, che deve essere efficiente e di ultima generazione, fino alla ricerca di materiali che ispirino eleganza e raffinatezza, ogni dettaglio viene attentamente studiato per essere funzionale, durevole e soprattutto di ottima qualità. Pertanto, Forme Torino ha selezionato solo le migliori ceramiche, vasche e docce idromassaggio, gli arredi componibili più confortevoli e in grado di soddisfare tutte le esigenze, grazie all’eccellente qualità dei materiali e alle prestazioni sempre di livello superiore.

I clienti che amano il calore dei pavimenti di legno e il suo stile sempre inconfondibile e ricercato, presso Forme Torino possono trovare la propria essenza preferita, scegliendo tra pregiati parquet in noce e olmo, e rivestimenti realizzati in tantissime altre varietà, provenienti da diverse parti del mondo. La collezione di pavimenti in legno viene costantemente rinnovata, per offrire sempre prodotti e formati di tendenza, ma soprattutto certificati secondo le norme internazionali di salvaguardia e sostenibilità ambientale. L’accurato servizio di posa parquet a Torino, affidato a professionisti di comprovata esperienza, è l’ideale per trovare e poa parquet più adatto ad ogni ambiente della casa, valutando le caratteristiche di luminosità ed esposizione del locale in cui verrà collocato, mentre l’attività di manutenzione e lucidatura permetteranno di mantenere a lungo il pavimento in legno nelle migliori condizioni, eliminando eventuali segni, graffi e ammaccature, causati dal tempo e dall’usura.

Se invece si cerca una valida alternativa ai classici rivestimenti, il microcemento è la soluzione più innovativa, grazie alla dimostrata resistenza all’usura, alla facilità di applicazione in qualsiasi ambiente e su qualsiasi superficie interna ed esterna con grande versatilità, economicità e un aspetto sempre piacevole ed estremamente naturale. Un’ulteriore caratteristica, che rende il microcemento particolarmente apprezzato da clienti e professionisti, è la sua ecocompatibilità e sostenibilità ambientale: infatti, non contiene sostanze tossiche ed è l’ideale anche per strutture ad intenso transito come ospedali, scuole, banche, hotel, attività e centri commerciali.

Desideri rinnovare la tua casa o attività? Forme Torino è il tuo partner più completo e affidabile, a partire dalla progettazione fino alla consegna dei lavori con precisione, qualità, efficienza, e un servizio garantito e “chiavi in mano”. Per informazioni, visita il sito internet https://www.formetorino.it/ oppure vieni di persona presso lo showroom in Via Gorizia 106F a Torino, troveremo la soluzione più adatta per te!