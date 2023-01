Anche Torino ha paura dei cinghiali. Ecco la risposta: gabbie, recinti e un coordinamento per gli abbattimenti

Il problema cinghiali non è più soltanto una questione di campagna o di aree isolate. Le stesse metropoli cominciano a interrogarsi e Coldiretti Torino, Parco del Po e Città metropolitana affrontano l’emergenza unendo le loro forze.

La risposta, in un momento di così grande criticità, comprende un maggiore coordinamento tra gli enti che gestiscono la fauna selvatica e l'adozione di metodi sempre più efficaci per il controllo del cinghiale. Disponibili 85mila euro per rendere operative nuove gabbie di cattura.

Insieme al presidente e al direttore di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici e Andrea Repossini, al vertice che si è tenuto nelle scorse ore erano presenti, tra gli altri, il presidente del Parco del Po, Roberto Saini, la vice presidente, Alice Cerutti, la direttrice Monica Perroni, il consigliere delegato all’ambiente della Città metropolitana, Gianfranco Guerrini e la dirigente del Dipartimento sviluppo rurale della Città metropolitana, Elena Di Bella.

Più agenti venatori e nuove risorse

Tornano d'attualità le richieste di "un aumento significativo degli agenti venatori da adibire agli abbattimenti (oggi sono soltanto quattro per tutto il territorio dell’ex provincia di Torino)", come si legge in una nota ufficiale. Ed è in corso una sperimentazione per l’utilizzo di recinti adibiti alla cattura simultanea di gruppi animali che sta dando risultati incoraggianti. Ma il problema più sentito è quello della mancanza di un vero coordinamento tra Ente Parco e Città metropolitana per l’organizzazione di operazioni di abbattimento efficaci che non sortiscano l’effetto di spostare gli animali da una zona all’altra.

Basta andare in ordine sparso