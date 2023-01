Unità Spinale Cto, La Valle: "Entro giugno 2023 in arrivo 8 nuovi posti letto"

Servizio ridotto dal 2019

"A partire dal 2019 - spiega Ravinale - e poi a fronte della pandemia, l’USU ha gradatamente ridotto i propri servizi ai pazienti e, secondo quanto segnalato da molto tempo dal Coordinamento Regionale Associazioni Persone con Mielolesione, da tempo non risulta in grado di salvaguardare adeguatamente la salute di coloro che hanno subito un danno al midollo spinale, anche a fronte della riduzione dei posti per il parziale utilizzo della struttura per pazienti con neurolesioni".