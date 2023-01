Vaccinazioni anti Covid, dal 16 gennaio orario ampliato negli ospedali di Rivoli e Pinerolo

A partire da lunedì 16 gennaio, per venire incontro alle esigenze della popolazione e favorire l’accessibilità della vaccinazione contro il Covid19, l’Asl To3 ha deciso di ampliare gli orari per l’accesso diretto nei due ospedali di Rivoli e di Pinerolo nei giorni feriali, aggiungendo anche la disponibilità del sabato, in alcune date definite come segue:

Ospedale di Rivoli: dal lunedì al giovedì dalle 13 alle 17.30

Sabato 11/02 - 25/02 - 11/03 - 25/03 - 08/04 - 22/04 dalle 9.30 alle 13.30

Ospedale di Pinerolo: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 13 alle 17.30

Sabato 18/02 - 04/03 - 18/03 - 01/04 - 15/04 - 29/04 dalle 9.30 alle 13.30

A partire dal 24/01/2023 aprirà anche l'ambulatorio di Avigliana con accesso libero per la vaccinazione Covid dalle 12 alle 14.