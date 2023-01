Ilaria Genovese nuova coordinatrice sottocommissione al multiculturalismo della Circoscrizione 7

La sottocommissione al multiculturalismo e all'inclusione sociale dei nuovi cittadini della Circoscrizione 7 di Torino ha una nuova coordinatrice: a prendere il posto di Luca La Vaille di Sinistra Ecologista, dimessosi dalla carica di consigliere lo scorso settembre, è la collega di schieramento Ilaria Genovese.

"Ripristineremo il Forum per i Nuovi Cittadini"

Un focus importante verrà dedicato agli eventi: “Questa sottocommissione – spiega Genovese – rappresenta un valore aggiunto perché sul nostro territorio abitano molte persone non votanti che non si sentono rappresentate. Il fatto che, all'interno delle istituzioni, ci sia un ascolto delle loro esigenze e delle loro proposte è un punto di partenza importante verso una cooperazione e una progettazione comune”.

Idee chiare anche sulle iniziative da intraprendere: “Replicheremo – conclude – anche in altri contesti la positiva esperienza della festa di corso Giulio Cesare, in collaborazione con la Commissione Lavoro e Attività Produttive coordinata da Jasch Ninni. Inoltre, abbiamo l'intenzione di ripristinare il Forum per i Nuovi Cittadini, luogo di confronto e scambio tra cittadini, associazioni ed enti pubblici e fonte di progettualità e arricchimento di specificità e diversità”.

Le statistiche

A supportare l'operazione ci sono le statistiche, che vedono un alto tasso di presenza di stranieri sul territorio specifico: “Nella nostra circoscrizione - sottolinea il presidente Luca Deri – 1 cittadino su 5 viene da altri paesi, dato che sale a 1 su 3 in quartieri come Aurora. Tra le tante problematiche presenti ci sono molte situazioni positive su cui vogliamo puntare, come dimostrato dagli ottimi risultati ottenuti attraverso iniziative come Moschee Aperte”.