Smat: agli utenti condominiali un'informativa e un simulatore per il calcolo della bolletta

Per raggiungere tutti i propri Utenti SMAT ha predisposto una comunicazione destinata agli “Utenti indiretti”, coloro i quali usufruiscono del servizio attraverso un’utenza condominiale e, dunque, ricevono le informazioni solo in maniera indiretta dall’amministratore di condominio o dai mezzi di comunicazione.

L’azienda ha chiesto la collaborazione degli amministratori condominiali per la diffusione di un’informativa sul servizio idrico integrato, che indica dove attingere i dati relativi ai livelli di qualità e all’articolazione tariffaria e riepiloga gli importi fatturati all’utenza condominiale di riferimento negli ultimi 12 mesi.

SMAT chiederà agli amministratori anche di comunicare il numero dei componenti del nucleo familiare per ciascuna unità abitativa domestica residente e di indicare eventuali tipologie di usi diversi da quello domestico presenti in ciascun condominio per una più puntuale applicazione dell’articolazione tariffaria vigente e della tariffa pro-capite.

Al seguente indirizzo https://simulatorebolletta.smatorino.it/ l’azienda ha inoltre reso disponibile uno strumento di simulazione del calcolo della bolletta per le utenze domestiche che permette: in caso di amministratore di condominio, di calcolare l’importo teorico della bolletta da adeguare ai regolamenti condominiali.

Il calcolo è eseguito secondo i criteri che regolano le modalità di fatturazione nazionale dettati dall’ARERA e sulla base delle tariffe stabilite dall’Autorità d’Ambito ATO 3 “Torinese” per la Città metropolitana di Torino e si ottiene immettendo nel simulatore il numero dei componenti il nucleo familiare ed il dato del consumo a persona. ricavato dal consumo medio giornaliero riferito all’utenza condominiale ripartito fra il numero di residenti.