Amazon, i lavoratori bocciano i 5 turni a Torrazza Piemonte: "Impossibile conciliare vita e lavoro"

Impossibile conciliare la vita privata con il lavoro. Lo pensa la stragrande maggioranza dei lavoratori Amazon che hanno partecipato, nello stabilimento di Torrazza Piemonte, al questionario che è stato preparato dai sindacati di categoria di Filt Cgil e Fit Cisl. Se la partecipazione è stata di 500 dipendenti a tempo determinato su un totale di 1600, il risultato è stato piuttosto plebiscitario: il 95% boccia la rotazione lavorativa su 5 turni. In pratica, nelle passate settimane, il colosso dell'e-commerce ha introdotto - insieme ai "normali" tre turni di attività, due ulteriori fasce orarie: il turno dalle 10,15 alle 18,15 e quello dalle 19 alle 3 del mattino. L'effetto principale, dunque, è stato l'accentramento dei lavoratori soprattutto al pomeriggio e alla notte.

"Difficoltà per turni e riposi"

“Il disagio dei lavoratori – dicono Francesco Imburgia, di Filt Cgil e Stefania Barattini di Fit Cisl - è frutto di decisioni aziendali prese nello scorso mese di settembre che hanno previsto una nuova turnazione con rotazione su cinque turni". “La rotazione di questi cinque turni - aggiungono - determina per i lavoratori turni di lavoro pomeridiani per due settimane consecutive, con giorni di riposo frammentati, in molti casi infrasettimanali, rendendo di fatto complicata ogni loro programmazione di vita famigliare e di socialità e con difficoltà ad avere un corretto equilibrio metabolico”.