Torino cerca una nuova casa per Paratissima e The Others, Purchia: "Nuovo bando o riproporre il modello Flashback"

Per Paratissima e The Others Torino cerca una nuova casa

Dopo anni di nomadismo, alcune fiere di Torino dedicate all'arte contemporanea cercano un nuovo spazio. A partire da Paratissima, fondata nel 2005 dall'attuale Amministratore Delegato Lorenzo Germak, che questo pomeriggio è intervenuto in commissione Cultura insieme ai direttori di altre realtà , da Club to Club ad Artissima.

Cavallerizza restaurata

"In 18 anni - ha spiega Germak - abbiamo cambiato 12 location: siamo stati a Torino Esposizioni, alla caserma di via Asti, nell'ex carcere ed ora alla Cavallerizza Reale". Proprio il bene patrimonio Unesco sarà oggetto nei prossimi anni di lavori di riqualificazione: gli interventi prenderanno via nel 2024 e per vedere completato il recupero si dovrà attendere almeno fino al 2026.

Una nuova casa

"Cerchiamo - ha chiarito l'AD - una nuova casa: partiamo con nuovo progetto, per capire cosa succederà nel 2024. Paratissima non è solo più una fiera, ma vogliamo proporre attività tutto l'anno". Ed il Comune è pronto a dare loro una mano, così come alle altre fiere che cercano altri spazi. "L'intendimento della Città - ha spiegato l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - è trovare una casa a Paratissima, così come a Graphic Days e The Others".

Modello Flashback