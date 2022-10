Flashback pronta a festeggiare i primi dieci anni nel nuovo spazio di Borgo Crimea

Presentata ufficialmente la nuova e decima edizione di Flashback che da quest’anno occupa lo spazio della villa Ottocentesca in via Giovanni Lanza 75. Una struttura storica, in pieno Borgo Crimea, appositamente sistemata per ospitare non solo la fiera, ma anche un hub permanente dedicato a tutte le forme artistiche, culturali e sociali del territorio.

Dal 3 al 6 novembre 34 espositori aspetteranno i visitatori appassionati di arte contemporanea, moderna e antica. A fare da corollario talk, incontri e mostre come quella dedicata a Cuba, “Cuba introspettiva, saranno protagonisti della rassegna.

Tra le realtà storiche che prederanno parte alla 10^ edizione: Alessandra di Castro, Carlo Orsi, Galleria dello Scudo e Gian Enzo Sperone. Presenti opere che coprono oltre 2000 anni di storia: da Bernardino Lanino a a Carlo Rama, da Emilio Vedova a Giacomo Balla.

"La fiera - spiegano Stefania Poddighe e Ginevra Pucci - nasce nel 2013 a Barriera, in dieci anni siamo cresciuti e continuiamo a cresceremo molto, tant’è che oggi la apriamo in questo luogo meraviglioso".

Titolo della kermesse "he.art", che nasce dall’elaborazione della parola heart, dall’inglese cuore, la quale contiene al suo interno anche la parola arte. Così come l’organo pulsa la vita fino alle estremità del corpo, così l’arte pulsa dal centro della città fino alla sua periferia. Questo è l’obiettivo della fiera e del nuovo hub culturale.

"Questo spazio esprime la volontà di dare un contributo sociale per rigenerare un’area inutilizzata perché la comunità ne possa fruire", aggiunge l’assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio.