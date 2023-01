Giaveno, torna il Mercatino delle Pulci, delle Erbe e dell’Artigianato

Infatti in occasione del Mercatino, noto in tutta la provincia, vie e piazze del centro storico ospitano banchi di diverso tipo: bancarelle con oggettistica, curiosità, articoli da collezione, mobili, libri, dischi e tanto altro.

“Un appuntamento sempre più bello con oggetti di pregio ritrovati in soffitta mescolati a artigianato originale e curioso. Un’occasione per visitare Giaveno e scoprire la sua bellezza passeggiando per le vie del centro”, dice il Sindaco, Carlo Giacone.