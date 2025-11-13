Innovazione e IA nell'edilizia: al via Restructura a Lingotto Fiere [VIDEO]

Si è aperta oggi a Torino la trentasettesima edizione di Restructura, con al centro innovazione, intelligenza artificiale applicata all'edilizia, rigenerazione urbana, riqualificazione e restauro. Da oggi fino al 15 novembre, l'Oval di Lingotto Fiere sarà il luogo dove i professionisti del settore potranno incontrarsi nella più grande fiera del settore del Nord-Ovest, per incontri B2B e una serie di eventi e panel tra tradizione artigiana e innovazione tecnologica. Tra le tendenze emergenti: filiere corte e materiali locali, digitalizzazione dei cantieri, salubrità indoor.

Durante la cerimonia di taglio del nastro, Assessore al Bilancio, Sviluppo e Internazionalizzazione della Regione Piemonte

Paolo Chiavarino, Assessore al Commercio della Città di Torino ha messo in evidenza le grandi opportunità per il territorio: "Il piano regolatore e i 940 milioni ottenuti grazie al PNRR saranno occasione per creare un volano virtuoso per il territorio. Torino è in prima linea ed è disponibile a fare squadra con le altre istituzioni per lavorare, avendo come stella polare l'ambiente, coniugato con gli interessi del comparto per creare mantenere occupazione e ricaduta economica e finanziaria".

Vice Presidente della Camera di commercio di Torino

Cristina Amirante, Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Regione ospite di questa edizione, ha offerto un contributo significativo alla riflessione: "La legge regionale 8/2025 del Friuli Venezia Giulia può essere un modello anche per altri territori. Grazie all’orizzonte temporale ampio consente di avere richieste diffuse nel tempo, non alterare il mercato e dare benefici a tutta la filiera".

La giornata di inaugurazione ha visto protagoniste le giovani imprese e i team di innovatori dello Startup Village, che sono saliti sull’Italy Stage per presentare temi che spaziano dalla digitalizzazione dei processi e gestione aziendale, al cloud e agli strumenti per il lavoro collaborativo e la progettazione, dal monitoraggio del territorio all’automazione e alla domotica, fino alle soluzioni off-grid, come i generatori elettrici a batteria di seconda vita. Accanto a queste realtà, l’area espositiva raccoglie oltre 150 aziende provenienti da tutta Italia, con una prevalenza delle imprese del nord-ovest.

Tema dominante la sostenibilità, declinata sotto forma di efficienza energetica, materiali naturali, sistemi innovativi ma anche tecnologie digitali e 3D. La proposta fieristica è completata da un ricco palinsesto di eventi, convegni e workshop che offrono momenti di confronto tra professionisti, istituzioni e imprese.