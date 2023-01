Protesta del Fuan in rettorato: "Unito bocciata sessione da rifare"

"Oggi abbiamo organizzato questa iniziativa in Rettorato per esprimere la nostra bocciatura sulla gestione della sessione esami invernale.

Assistiamo, per l’ennesima volta, ad appelli dei diversi corsi di studio sovrapposti nelle poche date disponibili. In alcuni casi, per la carenza di spazi, addirittura ci sono più studenti iscritti che posti. Non possiamo essere sempre noi rappresentanti a salvare in corner la situazione mediando con i docenti, serve una riorganizzazione delle sessioni esami." Dichiarano i responsabili del FUAN-AZIONE UNIVERSITARIA.