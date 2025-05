Educazione stradale al Polo Infanzia “Il Chioschetto del Tamarindo” di Collegno: imparare la sicurezza giocando

Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Polo Infanzia “Il Chioschetto del Tamarindo” in Via Torino-Druento a Collegno, un coinvolgente progetto di educazione stradale rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia.

L’iniziativa ha coinvolto circa 15 bambini, di età compresa tra i 4 e i 5 anni, con un’attività educativa della durata complessiva di 2 ore, suddivise tra un momento teorico in aula e un’uscita all’esterno. Scopo dell’incontro: fornire ai più piccoli i primi strumenti per comprendere l'importanza del rispetto delle regole stradali e della figura dell’agente della Polizia Municipale.

Durante l’attività in aula, i bambini hanno appreso in modo ludico ma puntuale i principali comportamenti corretti da tenere come pedoni: attraversare sulle strisce pedonali, rispettare i colori del semaforo, comprendere il significato delle segnalazioni manuali degli agenti e riconoscere i compiti fondamentali della Polizia Locale. Grande attenzione è stata posta anche sull’importanza di rimanere vigili e attenti anche in situazioni apparentemente sicure – come l’attraversamento con il verde – per proteggersi da eventuali comportamenti irresponsabili da parte di conducenti poco rispettosi del Codice della Strada.

Successivamente, un gruppo ristretto di 10 bambini di 5 anni ha partecipato a un’uscita guidata attorno alla scuola, per osservare da vicino la struttura della strada, il marciapiede, la carreggiata e la segnaletica verticale e orizzontale. I piccoli partecipanti hanno potuto assistere anche a dimostrazioni pratiche delle segnalazioni manuali degli agenti e hanno potuto conoscere da vicino il veicolo in dotazione alla Polizia Locale, scoprendone le attrezzature e partecipando attivamente all’accensione delle sirene e delle luci.

Non sono mancate dimostrazioni pratiche su come vengono effettuati rilievi in caso di incidenti, con il coinvolgimento diretto e divertito delle due insegnanti, per un momento altamente educativo e partecipato.

“Un progetto importante – hanno sottolineato le insegnanti – affinché nei bambini possa svilupparsi sin da subito un forte senso di appartenenza alla società, un sano spirito civico e, soprattutto, il rispetto per coloro che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.”

“Questa iniziativa dimostra come l’educazione alla legalità e alla sicurezza possa e debba iniziare già dalla prima infanzia, attraverso un approccio esperienziale e vicino al vissuto dei bambini” – afferma il Sindaco Matteo Cavallone ringraziando il Comandante della Polizia Municipale e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dell’iniziativa.

“Inoltre - conclude il Sindaco – questa rappresenta una delle diverse attività che svolge quotidianamente la nostra Polizia Municipale e che risulta meno visibile e conosciuta alla maggioranza della popolazione ma non per questo meno importante per i cittadini e la loro sicurezza”.