Mirafiori Nord, al via il restyling del giardino di piazza Basilicata

Il prossimo 19 maggio prenderanno il via i lavori di riqualificazione del giardino di piazza Basilicata, nel quartiere Mirafiori nord. I lavori - spiegano dal Comune di Torino - rientrano nell'ambito del progetto finanziato dal Pnrr - Piano Integrato Urbano A15 relativo alla manutenzione straordinaria delle aree limitrofe alle biblioteche civiche.

Quali interventi

Gli interventi prevedono la sistemazione della pavimentazione con sostituzione dei piastrelloni in calcestruzzo e spazio per una nuova gomma antitrauma. Verranno sostituiti il gioco a molla e lo scivolo (ed effettuata la manutenzione su quelli esistenti). Non mancheranno altre opere di adeguamento dell'area: come la manutenzione degli arredi, il ripristino della pavimentazione della rampa e una mano di intonaco lungo il muro perimetrale. In ultimo la verifica e pulizia della fognatura bianca.

Durante il cantiere l'accesso sarà interdetto: resterà accessibile la porzione tra via Castelgomberto e via Nuoro. La conclusione delle lavorazioni è prevista entro la fine del mese di giugno.

Dove si interviene?

Nella Circoscrizione 2 si interviene anche attorno alla biblioteca Pavese (giardino biblioteca Pavese, giardino via Artom interno 55 e interno 81, giardino Luigi Maiocco e piastra sportiva Colonnetti/Panetti). Infine attorno alla biblioteca Passerin D’Entreves ecco i lavori ai giardini di Cascina Giaione, Donatori di Organi, Natale Re e appunto piazza Basilicata.

"I lavori erano previsti all'inizio di luglio ma si è deciso di anticipare, visti il cattivo stato di alcuni giochi e la situazione precaria delle gomme antitrauma che creavano pericoli di inciampo - così il coordinatore all'Ambiente della Circoscrizione 2, Massimo Sola -. Durante i cantieri l’intera area pavimentata del giardino sarà delimitata e non fruibile. Saranno chiusi gli accessi da via Filadelfia e da piazza Basilicata, mentre sarà utilizzabile la parte di giardino tra via Castelgomberto e via Nuoro".