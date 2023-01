Chivasso, muove i primi passi il Distretto Urbano del Commercio

Nei giorni scorsi a Palazzo Santa Chiara, sede del Comune di Chivasso si è svolta una riunione della Cabina di Regia del DUC Distretto Urbano del Commercio composta dai Partner fondatori: Comune di Chivasso e Ascom Confcommercio Torino e provincia.

Hanno partecipato il Sindaco Claudio Castello, l’Assessore al Bilancio, Commercio, Fiere, Mercati ed Artigianato, Turismo e Tempo Libero Chiara Casalino, il manager di Distretto Fabio Mascara, il Presidente Ascom Chivasso Giovanni Campanino ed il vice Presidente Carlo Nicosia, oltre ai funzionari Ascom Confcommercio Torino e Provincia e del Comune di Chivasso.

L’incontro è il primo dopo l’aggiudicazione del finanziamento regionale per 292.210,00 euro, finalizzato “alla realizzazione del progetto di valorizzazione del commercio tra tradizione e innovazione” ed ha tracciato il programma per il lavoro che, nei prossimi mesi, vedrà un’intensa attività della Cabina di regia e di tutti i partner del Distretto (Liceo Classico Scientifico Musicale statale Isaac Newton, Pro Loco L’Agricola, Libera antimafia Ass. Angelo Vassallo, Croce Rossa Italiana Comitato di Chivasso, Associazione Novecento, Associazione Acti Chivasso, Confraternita del Sanbajon e dei nocciolini, Confagricoltura Torino, Turismo Torino Provincia, Federazione Provinciale Coldiretti Torino, Associazione sportiva dilettantistica Fortitudo Chivasso).

Il progetto finanziato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Chivasso prevede che i fondi saranno impiegati per migliorare il design urbano, ammodernare l’esterno dei locali commerciali ed agevolare il riutilizzo di quelli sfitti, completare i progetti di comunicazione e promozione del DUC oltre ad avviare con le scuole dei laboratori di consumo consapevole. I partecipanti alla riunione si sono detti pronti ed impegnati a valorizzare al massimo le risorse disponibili per consolidare e rafforzare il ruolo di attrazione del commercio, ed in generale della città, per tutto il vasto territorio del chivassese.