Camion esce di strada sulla Provinciale tra Vigone e Macello

Un camion è finito parzialmente nel fosso stamattina, sulla Provinciale tra Vigone e Macello, nel territorio del primo Comune. Probabilmente tradito dall’asfalto scivoloso per la pioggia notturna. Sul posto polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. Si attende l’arrivo di una gru per rimettere il mezzo in carreggiata e liberare la strada. Disagi per la circolazione.