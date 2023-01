Bardonecchia ancora al freddo. "Nuovi problemi al teleriscaldamento"

Questo weekend sono moltissime le persone che si lamentano e le segnalazioni arrivate al Comune riguardo nuovi disservizi e case "al freddo". Nelle frazioni Les Arnauds e Melezet le temperature nelle case non superano i 16 gradi , in centro a Bardonecchia i termosifoni sono tiepidi e ci mettono più tempo del solito a raggiungere una temperatura accettabile.

Certo, i disagi non sono quelli di un mese e mezzo fa, quando mezzo paese era stato completamente al freddo, con temperature mai sopra i 13 gradi, tanto da far intervenire il sindaco che con forza aveva imposto alla società che si occupa del riscaldamento a risolvere tutti i problemi entro le vacanze di Natale. E in effetti dal 22 dicembre all'8 gennaio i problemi erano del tutto spariti.