Come arrivare e cosa non perdersi a San Marino

Vi è mai capitato di pensare a come siamo davvero fortunati in Italia? In un solo Paese è possibile ammirare delle bellezze artistiche e paesaggistiche famose in tutto il mondo ed assaporare anche i piatti delle varie cucine tradizionali.

Monti, pianure, mari e città d'arte sono presenti dunque in tutto lo Stivale nostrano, senza poi dimenticarsi delle isole come la Sardegna e la Sicilia assieme a Capri oppure Ischia, ma non bisogna dimenticare come vi siano dei “Paesi nei Paesi”.

Oltre alla Città del Vaticano, infatti, a qualche chilometro da Rimini, sorge la Repubblica di San Marino che confina con l'Emilia – Romagna e le Marche. Dovete sapere che anche il territorio sammarinese è ricco di cose da vedere come, per esempio, quelle di cui sotto! Ma prima di arrivare fino a quel punto capiamo prima come raggiungere San Marino.

Come arrivare a San Marino

Prima di tutto occorre sapere che si può raggiungere San Marino comodamente con i mezzi pubblici. Partendo dalla stazione ferroviaria di Rimini, infatti, ci sono i bus navetta che arrivano lì e la stessa cosa si può dire per quelli in partenza dall'aeroporto di Bologna e da Riccione. Se poi non avete voglia di arrivare fino in aeroporto non c'è nessun problema perché ci sono le varie corse dei bus di linea che fanno Rimini – San Marino (andata e ritorno).

Poniamo invece il caso che vogliate andare in aeroporto e, di conseguenza, prendere un comodo volo interno per raggiungere San Marino in poco tempo. In tal caso vi consigliamo di prendere un volo partendo dall'aeroporto di Rimini, Forlì, Bologna oppure Ancona.

Se invece preferite prendere la macchina allora l'autostrada “di riferimento” è la A 14 Bologna – Ancona. All'uscita Rimini Sud prendete la superstrada Rimini-San Marino SS72 a doppia corsia mentre, all'uscita Rimini Nord, la SP "Marecchiese" n° 258.

In alternativa, se non avete voglia di guidare voi, potete cercare un passaggio su BlaBlaCar oppure un altro chiedendo direttamente sui social network. In entrambi i casi dovrete solo mettere i soldi per la benzina e fare due chiacchiere con il guidatore, facile ed economico!

Cosa vedere a San Marino

Gli amanti della cultura non potranno dunque assolutamente perdersi il Museo delle Curiosità, il nome dice già tutto, e quello di Stato per perdersi tra i capolavori dell'arte.

Esplorando poi i dintorni vi suggeriamo di fare qualche bel giro fra le tre iconiche torri (La Rocca Guaita, Cesta e Montale) senza dimenticarsi della Cava dei Balestrieri, meglio quando è periodo di rievocazioni storiche in costume.

Se in Italia il potere dello Stato e quello della Chiesa si sono sempre mostrati sotto forma di palazzo, beh anche a San Marino le cose non cambiano. Gli appassionati di storia e di architettura potranno dunque ammirare le bellezze contenute nel Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino e nella Basilica del Santo.

Infine ricordiamo a chi vuole approfittare della sua vacanza per tentare la sorte, ovviamente sempre in maniera responsabile, può farlo nelle sale del casinò a San Marino.