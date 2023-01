I migliori siti slot online in Italia: recensione dei top casinò per slot machine per i giocatori italiani

Ti piacciono le slot online ma non sai quale sito scegliere per giocare? Sei nel posto giusto! In questo articolo esaminiamo da vicino dieci siti slot online che assicurano il massimo divertimento e offrono le migliori condizioni per i giocatori.

Il primo classificato è Jackpot City Casino, un casinò online che accontenta anche il giocatore più esigente, basti pensare che è stato fondato nel lontano 1998.

Ma ce ne sono altri quattro, ognuno con punti di forza che spieghiamo più avanti in basso.

Dai un'occhiata alle nostre recensioni!

I migliori siti slot online con soldi veri in Italia

Jackpot City Casino: Miglior sito slot online in assoluto

LeoVegas: Miglior casinò per giocare in movimento

Casino.com: Casinò con i slot con jackpot più alti

William Hill: Miglior sito per scommesse sportive

Gioco Digitale: Casino online con piu grande varietà di slot

Eurobet Casino: Il servizio clienti non viene dimenticato

Star Casino: offre oltre 1.600 slot machine

Bwin: Quasi nessun altro ha così tanti sport

Netbet: Il software sicuro è scritto in lettere maiuscole

888 Casino: Uno dei migliori club VIP in Italia

1. Jackpot City Casino - Miglior sito slot online italiano

Pro:

Ampia selezione di slot machine

Sezione con scommesse sportive

Bonus di benvenuto fino a 600 €

Licenza ADM (ex AAMS)

Interfaccia intuitiva, facilità di trovare le slot desiderati

Affidabile, attivo dal 1998

Contro

Non sono presenti eSports come League of Legends

Jackpot City Casino opera in Italia dal 2022, ma il sito è uno dei più longevi nel settore, oltre che uno dei più famosi al mondo, e si sta imponendo rapidamente all'attenzione dei giocatori anche nel nostro Paese.

Il numero dei giocatori che scelgono questa piattaforma, infatti, è in costante aumento grazie ai vantaggi che offre. Vediamo dunque quali sono le caratteristiche principali di Jackpot City Casino.

Catalogo giochi e slot online: 4,8/5

Jackpot City Casino è una piattaforma arrivata in Italia di recente e l'offerta di slot online cresce praticamente ogni giorno.

Colpisce non solo la quantità di slot, circa 400, ma anche la qualità dei titoli e la sicurezza di avere a che fare con provider di comprovata affidabilità come NetEnt, Microgaming e PragmaticPlay.

Sono tutti titoli di qualità e inoltre, grazie alla spettacolare interfaccia, sono facilissimi da ricercare. Per esempio, per quanto riguarda le slot, è prevista la divisione in temi come animali avventura, natale, oriente, ecc.

Grazie alla versione demo, i giochi del casinò (tranne quelli live) possono essere provati con soldi virtuali.

Ricchissima la sezione relativa alle scommesse sportive: sono presenti tutti gli sport principali, c'è la possibilità di scommettere dal vivo e su partite virtuali.

Bonus di benvenuto: 4,8/5

Jackpot City Casino offre attualmente un bonus di benvenuto del 100% sul primo deposito fino a 600 € per i nuovi iscritti. Non male.

Per partecipare alla promozione bisogna depositare la somma minima richiesta di 10 €. Poi ci sono dei termini da rispettare, per esempio la validità di tre giorni: il bonus viene perso se non si utilizza il bonus in questo intervallo di tempo.

Altre promozioni: 4,9/5

Sono davvero tante le altre promozioni offerte da Jackpot City Casino: ottimo il bonus Super Weekend del 50% fino a 200 €.

Jackpot City Casino prevede il bonus multipla per le scommesse con maggiorazione sulle vincite fino al 50% soddisfacendo alcuni requisiti.

Occasionalmente il sito offre altre promozioni per un periodo limitato, per esempio bonus ricarica e free spin oppure bonus legati a festività come Natale e Befana.

Pagamenti e prelievi: 4,8/5

Il deposito su Jackpot City Casino può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

Carta di credito Visa/Mastercard

Portafogli elettronici come Paypal, Skrill e Neteller

Postepay

Paysafecard

Bonifico bancario

OnShop

I prelievi vengono gestiti in 24-72 ore lavorative, quindi esclusi i fine settimana e i festivi. Per prelevare si utilizza di default lo stesso canale utilizzato per il deposito.

Votazione finale: 4,8/5

Clicca qui per scoprire tutti i bonus di Jackpot City Casino

2. LeoVegas - Miglior app per giocare alle slot online in Italia

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza.

Pro

Ottimo bonus di benvenuto

25 giri gratuiti senza deposito

Ottima selezione di slot machine

Grande varietà di slot online Megaways

Presente la sezione con scommesse sportive

Pluripremiata app per dispositivi mobili

Contro

Interfaccia e grafica semplici

Tra i migliori casinò con slot non poteva mancare LeoVegas, una piattaforma particolarmente completa che si sta facendo conoscere in Italia. Fondato nel 2012, vince il premio Online Casino Operator of the Year cinque anni dopo.

Pluripremiata anche l'app per Android e iOS per giocare su dispositivi mobili. L'interfaccia e la grafica sono volutamente semplici.

Catalogo giochi e slot online: 4,8/5

LeoVegas è un casinò molto completo. Per quanto riguarda le slot, in particolare, è presente una divisione in quattro categorie: Nuove, Megaways, Populari e con Slot con Jackpot.

Su queste slot machine online il giocatore trova sempre diverse promozioni che variano continuamente.

In totale sono oltre 1.000 slot machine e poi abbiamo più di 30 blackjack, oltre 40 roulette e più di 20 Game Show. Questi titoli si possono provare gratuitamente. Tra i provider coinvolti ci sono NetEnt e Play’n GO.

Bonus di benvenuto: 4,8/5

Il bonus di benvenuto di LeoVegas prevede il 100% sul primo deposito fino a 200 € e 50 giri gratis. Si prosegue poi col:

100% fino a 300 € e 75 free spin per il secondo deposito

100% fino a 500 € e 75 free spin per il terzo deposito

Tra i vari termini e condizioni, ricordiamo che il bonus benvenuto deve essere usufruito entro 14 giorni dalla registrazione.

Altre promozioni: 4,8/5

LeoVegas è una piattaforma particolarmente apprezzata perché include anche 25 giri gratuiti senza deposito, 10 al momento della registrazione e 15 dopo la verifica del documento di identità. Non è da tutti.

Inoltre si ricevono fino a 2.000 € di bonus nella sezione Casinò Live. Da ricordare anche 500 € messi in palio il giovedì per chi gioca alla roulette.

Per quanto riguarda le scommesse sportive si riceve una maggiorazione del 50% fino a 100 €. Se scommetti da dispositivo mobile su Serie A e Serie B c'è un ulteriore 10% in più sulle vincite.

Pagamenti e prelievi: 4,8/5

Tra i metodi di pagamento previsti per il deposito abbiamo:

Carte di credito/debito Visa e Mastercard

Bonifico bancario

PayPal

Skrill

Sofort

Paysafecard

ApplePay

Klarna

Trustly

Il deposito minimo è di 10 €, mentre il prelievo minimo è di 20 €.

Valutazione finale: 4,8/5

Ottieni il 100% fino a 1.000 € + 200 free spin su LeoVegas

3. Casino.com - miglior casinò online italiano per le slot machine con jackpot

Pro

Slot con jackpot elevati

Assistenza clienti di alto livello

Elevata giocabilità sia da computer fisso che da dispositivi mobili

Collaborazione con Playtech, fornitore leader nel settore

Casinò con licenza ADM

Contro

Non sono presenti le scommesse sportive

Casino.com ha ricevuto due riconoscimenti internazionali: Most Responsible Online Gambling Operator Global e The Best Customer Service Company per la qualità dell'assistenza clienti.

È un casinò online sicuro ed è presente in numerosi Paesi nel mondo.

Catalogo giochi e slot online: 4,7/5

Sono presenti oltre 100 slot machine online di varie categorie: classiche, horror, fantasy, moderne, tutte sviluppate da Playtech, uno dei fornitori leader del settore.

Playtech ha sviluppato anche i giochi da casinò di questo sito, tutti con elevata giocabilità, ottima grafica e suoni, sia da computer fisso che da mobile. Disponibile anche la modalità demo per cominciare a giocare alle slot online senza soldi veri.

Non mancano il casino live con croupier dal vivo professionali come blackjack, baccarat e roulette. Da sottolineare l'avvincente reinterpretazione che Playtech ha dato a uno dei giochi da casinò più classici: il video poker.

Bonus di benvenuto: 4,7/5

Il bonus sul primo deposito è del 100% fino a 500 € e non viene erogato in una volta sola ma in tre fasi: prima il 20%, poi il 30% e infine il 50% e sempre dopo aver puntato 30 volte l'importo utilizzato per il deposito.

In pratica, questo bonus si riceve in tre momenti diversi dopo aver completato le puntate stabilite. Casino.com regala anche ulteriori 10 € senza deposito, in seguito alla verifica dell’identità entro 30 giorni dalla registrazione.

È previsto anche un bonus assicurazione nel caso il primo deposito venga perso. Il valore di questo bonus dipende dalla somma depositata.

Altre promozioni: 4,7/5

Per i giocatori già iscritti ci sono altre promozioni: Happy Hour e Pausa Pranzo, momenti della giornata in cui si ricevono soldi e giri gratuiti. E poi Insonnia che premia chi gioca la sera tardi o la notte e Una Domenica a Poltrire con altri vantaggi.

Inoltre c'è un totalizzatore sulla home page del sito che aggiorna in tempo reale il montepremi totale che verrà erogato e si tratta sempre di cifre che superano il milione e che ingolosiscono i giocatori.

Pagamenti e prelievi: 4,8/5

Per effettuare un deposito si possono utilizzare questi sistemi di pagamento:

Carta di credito/debito Visa, Maestro e Mastercard

Flykk

AstroPay

Envoy

Postepay

Neteller, PayPal, Skrill

Bonifico bancario

Paysafecard

Valutazione finale: 4,7/5

Clicca qui e scopri i jackpot di Casino.com

4. William Hill - Miglior sito di slot online per assistenza clienti

Pro

Sito tra i più famosi al mondo

Pioniere del settore bookmaker

Ottimo bonus di benvenuto

Piu di 100 slot machine online

Presenti le migliori software house

Assistenza clienti di alto livello

Contro

Manca il bonus senza deposito

William Hill è un bookmaker nato addirittura nel 1934 e da allora ne ha fatta di strada! Oggi non è solo uno dei giganti del betting più conosciuti al mondo, ma anche uno dei casinò più popolari con tantissimi slot.

Piattaforma con licenza ADM, vanta un invidiabile servizio di live streaming sui principali eventi sportivi italiani e internazionali nel calcio, tennis, basket e tanto altro. E tutto questo anche su dispositivi mobili.

Catalogo giochi e slot online: 4,8/5

L'appassionato di scommesse sportive trova tutto quello che può desiderare sul sito di William Hill, che nel tempo è diventato sinonimo stesso di scommesse.

Sono presenti tutti i maggiori eventi e le competizioni internazionali e un'infinità di eventi per ogni sport e per ogni gara.

Ma William Hill offre una gamma notevole anche di slot, oltre 150, tra cui titoli a tema Las Vegas, horror, Egitto e altri che vengono aggiunti continuamente.

Non mancano i giochi da casinò live:blackjack, Game Show, roulette, baccarat, poker.

Bonus di benvenuto: 4,7/5

l bonus di benvenuto per le slot online è così suddiviso:

20 € subito

fino a 1.000 €, in base al deposito

200 free spin alla verifica

Il bonus scade sette giorni dopo la data di emissione, e i giocatori italiani devono scommettere almeno 40 volte l’importo del bonus per ricevere tutto.

Altre promozioni: 4,7/5

Le promozioni sulle scommesse sportive sono davvero tantissime.

Tra queste: bonus multipla su tutti gli sport, bonus fino a 30 € per alcune partite selezionate se verrà assegnato un rigore, quote flash, cioè con una notevole maggiorazione ma per un periodo di tempo limitato.

Altrettanto ricca è la gamma di promozioni per gli altri giochi, perciò si possono ricevere bonus specifici a seconda del gioco. Nei nuovi giochi, per esempio, è previsto un cashback fino a 200 €.

In alcune settimane, più si gioca più si ricevono premi, da 5 fino a 150 giri gratis o anche soldi cash oltre determinati importi scommessi.

Pagamenti e prelievi: 4,8/5

I metodi per effettuare un deposito e per prelevare sono quelli più utilizzati normalmente:

Carta di credito/debito

PayPal, Skrill, Neteller

Postepay

Bonifico bancario

Paysafecard

In aggiunta, William Hill prevede anche il comodo William Hill voucher, che ti permette di ricaricare il tuo conto usando direttamente contanti.

Il deposito, anche nel caso di William Hill, si può effettuare solo dopo la verifica del conto.

Valutazione finale: 4,6/5

Scommetti sul miglior sito di betting al mondo

5. Gioco Digitale - Casinò italiano con la migliore scelta di giochi e slot

Pro

Oltre 800 giochi di slot online migliori tra cui scegliere

Il bonus di benvenuto si riceve subito

Jackpot immediatamente visibili e aggiornati in tempo reale

Sezione con scommesse sportive

Contro

Poche le promozioni settimanali

Gioco Digitale è tra i casinò più famosi in Italia, è stato il primo a ottenere l’autorizzazione AAMS (oggi ADM) nel 2006 ed è oggi parte di uno dei maggiori gruppi al mondo in questo settore.

Vanta una gamma invidiabile di slot sia in termini di quantità (oltre 800) che di qualità, grazie alle partnership con fornitori riconosciuti.

Catalogo giochi e slot online: 4,7/5

Le sezioni dei giochi disponibili sono:

Casinò

Casinò Live

Game Shows

Jackpot Mania

Scommesse

Bingo

Poker

All’interno di queste sezioni sono presenti ulteriori categorie che facilitano la scelta del giocatore. Sull’icona dei vari giochi è visibile anche il jackpot aggiornato in tempo reale.

Gioco Digitale ha una ricca sezione sulle scommesse sportive: sono presenti tutti i principali sport ed eventi sportivi nazionali e internazionali, dal calcio al tennis, dal basket al ping pong e tanto altro. Il giocatore ha anche la possibilità di assistere agli eventi in streaming.

Bonus di benvenuto: 4,7/5

Il bonus di benvenuto, che si riceve dopo essersi registrati e aver effettuato un deposito di almeno 10 €, consiste oggi in un bonus del 100% fino a 500 € sul primo deposito e ulteriori 300 giri gratis.

Per le scommesse sono previsti fino a 5 € dopo aver effettuato un deposito di almeno 30 €. E inoltre: i nuovi iscritti hanno diritto a un bonus del 50% fino a 50 € per il Bingo, a un bonus del 100% fino a 600 € e 25 € in ticket per spins per il poker.

Altre promozioni: 4,6/5

Oltre al bonus di benvenuto, chi sceglie Gioco Digitale oggi trova numerose promozioni da casinò per un periodo di tempo limitato.

Inoltre: premi speciali per la nuova sala bingo Galaxy75 e jackpot fino a 3.000 € al giorno dal lunedì al venerdì per la sala BingOne.

Per quanto riguarda le scommesse sportive, il giocatore trova quote maggiorate ogni giorno, fino al 30% in più sulle multiple e altre promozioni che variano in base al periodo e agli sport selezionati.

Pagamenti e prelievi: 4,7/5

Anche nel caso di Gioco Digitale sono supportate le principali piattaforme di pagamento per depositi e prelievi. In particolare:

Carte di credito/debito Visa, Mastercard e Maestro

PayPal, Skrill

Postepay

MuchBetter

Bonifico bancario

Paysafecard

Valutazione finale: 4,5/5

Scopri gli 800 giochi, le slot online e le scommesse di Gioco Digitale

Come recensiamo i migliori siti di slot machine online in Italia

Per individuare i migliori siti di slot online abbiamo preso in considerazione alcuni parametri. Eccoli:

Catalogo slot online e giochi

Nonostante le slot siano divertenti, dopo un po’ ci si può annoiare. Ecco perché abbiamo scelto solo siti con almeno un centinaio di slot, centinaia di altri giochi da casinò e, se non bastasse, abbiamo preso in considerazione anche siti che offrono scommesse sportive.

Bonus di benvenuto

I giocatori scelgono un sito di slot machine online anche in base all’entità del bonus di benvenuto e alle altre promozioni che il sito offre. È questo uno dei principali criteri che abbiamo considerato nel redigere la nostra classifica dei migliori siti di slot online.

Altre promozioni

Tuttavia, il bonus di benvenuto non è l’unica promozione a cui dovresti fare attenzione. Infatti, se hai intenzione di dedicarti a una piattaforma a lungo termine, i bonus ricorrenti e le offerte periodi per i clienti fedeli sono altrettanto importanti.

Linee di pagamento e prelievi

Tutte le piattaforme analizzate in alto offrono numerose opzioni al giocatore per effettuare depositi (carte, portafogli elettronici, bonifici) e per prelevare. In tutti casi, pagamenti e prelievi vengono gestiti velocemente e in sicurezza.

Perché Jackpot City Casino è il miglior sito di slot online in Italia?

Abbiamo analizzato numerosi siti slot online e abbiamo collocato Jackpot City Casino al primo posto della nostra classifica. Ecco perché:

Sono presenti 400 slot online delle migliori software house come NetEnt, Microgaming e PragmaticPlay

Jackpot City Casino ha anche una sezione scommesse sportive che può rivaleggiare con le piattaforme leader nel settore

Il bonus di benvenuto del 100% fino a 600 € non è male. Poi sono presenti diverse golose promozioni anche per chi è già iscritto, come il bonus settimanale del 30% fino a 200 € e il bonus multipla per le scommesse che arriva fino al 14%

Il sito è affidabile perché ha la licenza ADM (ex AAMS) e assicura depositi e prelievi rapidi e numerose opzioni di pagamento

Perché giocare sui siti slot online italiani?

Le slot machine online hanno impiegato poco tempo a diffondersi.

Perché così tanti giocatori le preferiscono rispetto agli altri giochi di slot? Vediamo quali vantaggi offrono.

La comodità: puoi giocarci in qualunque momento, anche quando i bar sono chiusi e lo puoi fare dal divano o in qualsiasi altro posto utilizzando l’app che la maggior parte di questi siti ormai ha.

L’ampia scelta che i vari casinò online con giochi slot assicurano. Oggi il giocatore può scegliere tra centinaia dei migliori slot machine online e quindi è impossibile annoiarsi.

E molto meno impegnativo: se hai un po’ di tempo libero, vuoi rilassarti e magari guadagnare anche un po’ di soldi, le slot online migliori sono l’ideale.

Domande frequenti sui siti di slot online italiani

Quali sono le migliori slot online AAMS?

Tra le migliori slot online troviamo Immortal Romance, Lara Croft - Temple of Tombs, Fortunium, Book of Ra Deluxe, Millionaire Genie, Red Riding Hood, Blood Sucker.

Qual è la slot online che paga di più?

La slot online che paga di più è Mega Moolah di Microgaming, una delle slot più popolari al mondo. È una slot con jackpot, ha una volatilità molto alta che si traduce in un maggiore rischio ma anche il montepremi è molto più elevato delle altre, fino a 11.250x. È qui che si è registrata la vincita più alta in assoluto.

Come fare soldi con le slot online?

Per poter fare soldi con le slot online AAMS bisogna puntare su quelle slot con jackpot progressive che, rispetto alle altre, danno la possibilità di ottenere cifre enormi.

Puoi anche attivare tutte le linee di pagamento per sfruttare tutte le opportunità di guadagno offerte. Finalmente, bisogna cercare i giochi slot con una RTP (Return to Player) alta di almeno 95%.

Detto questo, tieni presente che le slot online sono programmate per incassare più denaro di quanto pagano e per questo motivo le probabilità di vincita non sono a tuo favore.

Quale è il miglior casinò online?

Considerando vari fattori come catalogo giochi, bonus benvenuto, promozioni e altro, riteniamo che Jackpot City Casino sia uno dei migliori casinò online, ma le alternative non mancano di certo: le migliori le trovi in questa guida.

Migliori siti di slot italiani – Comparazione

Ecco, in sintesi, le caratteristiche principali dei siti di slot machine online analizzati in precedenza. Ricordiamo che hanno tutti licenza ADM (ex AAMS).

Jackpot City Casino: È una piattaforma lanciata nel lontano 1998. Conta circa 400 slot dei migliori provider e vanta un’interfaccia invidiabile che consente di individuare facilmente il titolo desiderato. Ha una ricca sezione di scommesse sportive, mentre il bonus di benvenuto è del 100% sul primo deposito fino a 600 €.

LeoVegas: LeoVegas spicca rispetto agli altri casinò online per la qualità della pluripremiata app che lo rende uno dei migliori siti per giocare da dispositivi mobili. Sono presenti oltre 1.000 slot, 30 blackjack, 40 roulette, 20 game Show. Bonus di benvenuto: 100% sui primi depositi fino a 200 € e 225 giri gratis.

Casino.com: Questo sito è stato premiato per l’elevata qualità dell’assistenza che offre al cliente. Il bonus di benvenuto, erogato in tre step successivi, prevede il 100% sul primo deposito fino a 500 € e in più 10 € alla verifica dell’identità. Numerose le promozioni per chi gioca in determinati giorni o orari.

William Hill: Chi non conosce uno dei giganti mondiali del betting? Nella sezione scommesse è possibile puntare sui principali eventi sportivi di tutto il mondo. Ma William Hill si fa apprezzare per il catalogo con 100 slot machine che viene costantemente ampliato e per l’ottima assistenza clienti.

Gioco Digitale: Gioco Digitale vanta oltre 800 giochi e slot online e permette anche di effettuare scommesse sportive. Rispetto a tanti altri casinò online, distribuisce subito il bonus di benvenuto del 100% fino a 500 € e un totale di 350 giri gratis.

Come iscriversi ai migliori siti slot online in Italia

Iscriversi a un casinò online AAMS non è un'operazione complicata, basta seguire pochi passaggi. Prendiamo Jackpot City Casino, il nostro primo classificato.

Passaggio 1: Vai sul sito del casinò online

Per prima cosa, vai sul sito di Jackpot City Casino

Clicca il tasto giallo “Registrati" in alto a destra

Inserisci adesso il codice fiscale nella finestra che appare oppure puoi inserirlo in seguito

Passaggio 2: Inserisci i dati personali

Compila i dati nel modulo di registrazione

Riempi tutti i campi obbligatori indicati con un asterisco rosso

Inserisci eventualmente il codice presentatore

Passaggio 3: Completa la registrazione

Ti verrà chiesto di confermare l’email

Entra nella sezione relativa ai pagamenti e scegli l’opzione per il deposito

Effettua il deposito e comincia a giocare alle slot online con soldi veri!

Come scegliere le top slot machine migliori in Italia?

In questa guida ai siti di slot online abbiamo visto quali sono le migliori piattaforme per giocare alle slot machine online, a cominciare da Jackpot City Casino che offre 400 slot online e interessanti bonus e promozioni.

Giocare alle migliori slot online e slot con jackpot è un piacevole passatempo e aggiunge un po’ di adrenalina alle nostre giornate.

È inoltre un gioco facile e si può giocare da casa nel browser o da qualunque altro posto grazie alle app che i migliori siti di slot machine online hanno realizzato.

Buon divertimento, senza dimenticare di giocare responsabilmente.