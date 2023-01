Cose vissute: tutto quello che c'è da sapere sul commercio di compravendita

Probabilmente molte volte abbiamo sentito parlato di cose vissute nell’ambito del commercio di compravendita di oggetti usati, e quindi fare riferimento praticamente a tutte quelle realtà che vendono oggetti usati online da una parte dedicati a quelle tante persone che in un momento dato o hanno bisogno di comprare questi oggetti perché costano meno o semplicemente perché vogliono trovare alcune cose che si trovano solo usate e parliamo di tante cose diverse.

Possiamo parlare di mobili come possiamo parlare anche di vestiti o di scarpe, e insomma qualsiasi cosa possa definirsi appunto vissuta perché l'ha utilizzata qualcun altro che ora non la vuole più utilizzare ma giustamente non la vuole portare in discarica perché ancora si trova in buone condizioni, e sarebbe un grande peccato anche perché appunto potendola rivendere e ci può anche guadagnare dei soldi da investire magari in altro modo.

Se siamo degli osservatori attenti non ci sarà sfuggito il fatto che parliamo di un mondo e di un mercato che ha sempre conosciuto una certa espansione perché sono cresciute le persone che se ne sono interessate soprattutto perché il mondo on-line ha avuto la meglio da questo punto di vista, fermo restando che come vedremo molte persone preferiscono andare in quei mercatini che vendono cose vissute e quindi oggetti usati piuttosto che comprare on-line.

Comunque questo aumento di persone interessate è dovuto anche a delle crisi economiche come quelle degli ultimi anni prima con il covid e ora con il caro energia collegato alla guerra in Ucraina in cui le persone giustamente vogliono comprare degli oggetti spendendo meno e quindi opterò per quelli usati che in certi casi sono anche in buone condizioni e sono anche esteticamente gradevoli in poche parole.

Oltre al fatto che ci sono persone che lo fanno anche per un discorso di etica e di rispetto del pianeta perché comprare oggetti usati va contro la mentalità così nefasta del consumismo che ci fa acquistare prodotti tanto per acquistare che poi alla fine diventano prodotti inutili quando ce ne stanno ancora in commercio che sono usati, ma sono ancora in buone condizioni appunto.

Ci sono molte persone che preferiscono comprare oggetti usati dal vivo e non online

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come facevamo presente anche all'inizio della prima ci sono persone che soprattutto per quanto riguarda alcuni oggetti come le scarpe come i vestiti non si fidano nell'acquisto online e anzi in realtà alcune persone non si fidano per nessun oggetto perché non possono controllarne le condizioni a differenza che se vanno a vederlo di persona in qualche mercatino dove questi oggetti vengono rivenduti.

Soprattutto se parliamo di vestiti e scarpe non solo possiamo vederne le condizioni, ma possiamo anche provarli addosso e vedere come ci stanno cosa che online non si può fare magari per esempio vediamo un paio di scarpe che ci piace, però poi a vederle addosso tutto cambia e quindi se l'avessimo viste di persona non le avremmo comunque comprate