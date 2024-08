Torino ad agosto non si svuota: turisti in coda al Museo del Cinema e verso il sold out le visite guidate all'Egizio

Se non fosse per le temperature, il centro di Torino potrebbe sembrare lo stesso di una qualsiasi altra stagione.

Turisti padroni del centro

Non la primavera con le calche di turisti, magari, né la settimana di novembre delle ATP Finals, quando migliaia di appassionati si riversano in città. Ma le persone nelle strade principali non mancano, nonostante la tranquillità che pervade il resto della città. Ad essere più vuote del solito sono le vie limitrofe alle principali, forse anche a causa delle attività che rimarranno chiuse fino ai primi di settembre, tranne qualche bar e gelateria.

Il boom dei musei a ferragosto

Ad accogliere i turisti rimangono quindi i musei che, dopo aver visto un boom di ingressi nella settimana di Ferragosto, continuano ad attrarre le famiglie di stranieri straniti dalle chiusure estive degli altri esercizi.

Sotto la Mole sono in decine ad attendere il proprio turno di ingresso al Museo del Cinema e all'ascensore panoramico anche se - diversamente dal solito - si trovano ancora i biglietti per il sabato e la domenica. Niente sold out neppure al Museo Egizio, per quanto riguarda l'accesso libero. I biglietti per le visite guidate, invece, sono quasi al completo: per sabato 24 in molti casi non rimane più nemmeno un posto.

Tanti in coda ai Musei Reali

Piazza Castello è viva come sempre e i visitatori dei Musei Reali sono numerosi. Nella Sala Chiablese la mostra sul Guercino è stata prorogata dal 28 luglio fino al 15 settembre, per poter accogliere anche i turisti estivi.

A sembrare più spoglia è invece piazza San Carlo. Anche in questo caso le Gallerie d'Italia sono ben lontane dall'aver fatto il tutto esaurito, con posti disponibili in ogni fascia oraria del weekend.