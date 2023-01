“L'elemento umano", a Settimo uno show teatrale ispirato agli scritti scientifici di Primo Levi

Scienza e teatro si incontrano in un interessante appuntamento al Mu-Ch - Museo della chimica - di Settimo Torinese. Si tratta di "L'elemento umano", uno spettacolo scientifico a partire dal "Sistema Periodico" di Primo Levi, proposto in occasione della Giornata della Memoria.

I due scienziati che hanno scritto lo show, Gabriele Pastori e Federica Tamburrini, leggeranno alcuni brani dal libro di Levi, nei quali l'autore spiega alcuni esperimenti chimici; la lettura sarà accompagnata dalla realizzazione degli esperimenti, a cura del personale del MU-CH, che metterà in scena le reazioni descritte nel Sistema periodico.

Si tratta di uno spettacolo fuori dal comune, perché propone un approfondimento del Primo Levi scienziato, per mostrare come la chimica sia stata fondamentale nella sua opera e nel suo pensiero. È anche un modo innovativo per celebrare il Giorno della Memoria, con un evento che vuole ricordare una figura portante per la narrazione della Shoah, ma da una prospettiva originale.