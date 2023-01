All'Unione Musicale i Singer Pur cantano Sting

È uno dei concerti più attesi della stagione dell’Unione Musicale quello di mercoledì 1 febbraio 2023. Arriverà infatti per la prima volta sul palcoscenico del Conservatorio di Torino (ore 20.30) Singer Pur, il principale ensemble vocale tedesco, conosciuto ed apprezzato a livello internazionale.

Il desiderio di fare del canto a cappella il fulcro della loro vita era chiaro ai membri fondatori di Singer Pur fin dai tempi della scuola: poco dopo aver lasciato il famoso coro di voci bianche Regensburger Domspatzen cinque ragazzi decisero di fondare un gruppo vocale autonomo per realizzare il loro sogno: cantare musica jazz. Era il 1992. Poco tempo dopo – grazie a una fortunata storia d'amore! – entra nel gruppo il soprano Claudia Reinhard, che fa tutt’ora parte del gruppo. Ed è con questa insolita combinazione di voci (un soprano, tre tenori, un baritono e un basso) che i Singer Pur sono diventati uno dei più famosi ensemble a cappella del mondo.

Nel corso degli anni il gruppo ha ampliato il repertorio, che oggi include uno spettro musicale straordinariamente ampio: dal basso Medioevo fino alla musica contemporanea, senza trascurare il pop e l’amato jazz.

Per il loro debutto a Torino i Singer Pur presentano il programma FIELDS OF GOLD. Across Vocal Music with Sting, un omaggio cantato a uno dei più grandi musicisti del nostro tempo.

Per info: www.unionemusicale.it