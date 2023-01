Sanità, tra numeri e prospettive future: a Settimo interviene anche Stefano Bonaccini [FOTO]

Sanità e futuro, anche a Settimo Torinese. Se n'è parlato nei giorni scorsi in un incontro organizzato dal Partito Democratico e ospitato presso la sala consigliare del Comune alle porte di Torino. Un incontro cui ha preso parte - tramite un collegamento video - anche Stefano Bonaccini, uno dei candidati alla segreteria nazionale.



Autonomia locale, livelli essenziali di assistenza, mobilità sanitaria e numero chiuso alla Facoltà di Medicina. Ecco alcuni dei paletti all'interno dei quali si è mosso il dibattito, nei giorni scorsi. E a fare da supporto ci sono anche i dati Ocse, che vogliono una media di 3,6 medici per mille abitanti (in Italia sono 4) e 5,8 infermieri (in Italia 8,5). "E' dunque una questione di carenza di medici o solo di determinati specialisti? E magari di numeri complessivi o solo di specialisti che non operano?", si sono chiesti durante il dibattito.



Un altro punto dolente è quello dei pronto soccorso: tutela legale, stipendio e non solo. Tanti i punti su cui discutere, anche in termini di responsabilità civile e risarcimenti.



"Ci sono state programmazioni nazionali sbagliate - ha detto Bonaccini - con posti che rimarranno vuoti e professionisti che non saranno sostituiti. Ci sono aree in cui i medici non vogliono più andare a lavorare, soprattutto se ci sono poche persone e se si tratta di zone isolate".