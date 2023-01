Maria Vittoria: il nuovo ospedale serve, ma i cittadini dicono no alla soluzione Pellerina

“Sostituire il Maria Vittoria è una priorità assoluta”: è questo il “grido d'allarme” arrivato dall'ASL della Città di Torino e dalla direzione sanitaria durante l'ormai famosa Commissione Consiliare andata in scena in Circoscrizione 4 lo scorso giovedì. Alla seduta hanno partecipato moltissimi cittadini, singoli o appartenenti ad associazioni e comitati del territorio, preoccupati dalla paventata costruzione del nuovo ospedale nell'area adiacente al Parco della Pellerina dove solitamente trova posto il luna park.

“La struttura attuale non può più reggere”

A delineare la situazione critica e le prospettive è stato Emilpaolo Manno dell'ASL Città di Torino: “Il Maria Vittoria - ha dichiarato – ha il pronto soccorso con il maggior numero di accessi dell'Intera Regione Piemonte: l'attuale struttura non può reggere a questi carichi di lavoro. La problematica ci angoscia perché a un volume insufficiente si contrappone un iperafflusso. Secondo le nostre stime, il nuovo ospedale dovrebbe avere tra i 500 e i 600 posti letto, ma molto dipenderà da cosa riusciremo a sviluppare come sanità territoriale: a proposito, possiamo confermare la nostra volontà di utilizzare le strutture esistenti come Case di Comunità”.

Al coro si è aggiunta anche la direttrice sanitaria dell'ospedale Marilena Avanzato: “Il Maria Vittoria – ha spiegato – è in grossa sofferenza e noi ci sentiamo tremendamente a disagio quando il pronto soccorso è affollato di pazienti a cui dobbiamo risposte sia come struttura che come operatività: per questo, la necessità di costruire il nuovo ospedale è diventata un'emergenza importante. Il personale, dal canto suo, sta facendo sforzi quotidiani per sopperire alle carenze strutturali e non solo”.

I cittadini dicono no alla soluzione Pellerina