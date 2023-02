Terza età, alla bocciofila di Parella un progetto per l'invecchiamento attivo

In un paese come l'Italia dove l'aspettativa di vita continua a crescere e dove al percentuale di anziani sul totale delle popolazione si attesta su livelli molto alti, attuare politiche dedicate è un dovere. Ma è un dovere anche proporre attività che vadano oltre la semplice assistenza: è questo il focus di “Insieme è meglio”, percorso di invecchiamento attivo proposto dall'Associazione Diritti Negati con il patrocinio della Circoscrizione 4 di Torino.



Un ciclo sull'invecchiamento attivo

Il progetto prevede un ciclo di 4 incontri settimanali ospitati ogni martedì presso la Bocciofila Velivolo Salette di via Valentino Carrera 176/a: “Si tratta – spiegano gli organizzatori - di momenti di confronto, dal taglio molto pratico, con esperti di alimentazione e medici specializzati in temi legati alla terza età, per offrire consigli, dare la possibilità di fare domande e dissipare erronei convincimenti. I temi degli incontri saranno definiti anche in funzione degli interessi dei partecipanti.

Le tematiche

Il primo appuntamento, andato in scena il 24 gennaio, ha affrontato la tematica dell'uso corretto dei farmaci (a cura di Vittoriano Petracchini), mentre quello odierno tratterà dei piaceri della tavola nella terza età (a cura di Mara Antonaccio). Gli ultimi 2 incontri, in programma il 7 e il 14 febbraio, approfondiranno infine gli interventi di primo soccorso (a cura di Vittoriano Petracchini) e la nutrizione nella terza età (a cura di Mara Antonaccio) con particolare attenzione ai diabete e agli ipercolesterolemia. Per informazioni è possibile contattare il numero 3517306952 o l'indirizzo e-mail progetti@adnonlus.it.