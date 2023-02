Primarie Pd, De Micheli a Torino: "La lezione del Piemonte è l'unità per creare un'alternativa al centrodestra"

Tappa torinese per Paola De Micheli, una dei quattro candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Per lei, un incontro pubblico nella sede del partito in via Taggia (ex Circoscrizione 9).



L'ex ministro dei Traporti nel governo Conte 2 ha voluto ribadire che la sua candidatura alla guida dei Dem muove dalla necessità di una "profonda riforma del partito, che deve arrivare a superare le divisioni del passato, soprattutto sul tema del lavoro. Serve un nuovo statuto che garantisca tutti, non solo i salari dei dipendenti, ma anche i diritti dei precari e delle partite Iva, a cominciare dalla maternità".



Pd, scelte radicali e non "un po' e un po'"

Ancora sul futuro del Pd, poi, ha ribadito come "Debba essere il partito delle scelte radicali e non più il partito dell'un po' e un po'. Il Congresso dovrà portare a qualcosa di costruttivo, mentre ora l'atmosfera mi pare da resa dei conti. Se fosse così, non sarà utile".