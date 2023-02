A Torino è allarme baby gang: a San Salvario e in centro due persone arrestate e tre denunciate

E' di due persone finite in manette e tre denunciate il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel corso delle ultime ore per contrastare il fenomeno dei furti, ma anche delle baby gang, soprattutto nella zona di San Salvario.



In particolare, i militari hanno sottoposto 93 persone a controlli. Due ragazzi con meno di 14 anni sono stati denunciati per il furto di una sigaretta elettronica in via Cavour. Secondo le ricostruzioni, insieme ad alcuni coetanei, avrebbero minacciato il proprietario dell'oggetto.



Un ragazzo appena maggiorenne è stato invece arrestato dopo che, con un complice, in via Micca ha puntato un coltello contro un giovane per rubargli il giubbotto, una decina di euro e il monopattino (a noleggio) su cui viaggiava. L'arrestato aveva anche già ricevuto un divieto di avvicinarsi a Torino.



Uno scippo in via Verdi è costato le manette per un marocchino di 32 anni: la vittima, un 20enne, si è visto sottrarre il telefono cellulare.



In piazza Vittorio veneto, invece, è stato un marocchino di 23 anni a finire nei guai: denunciato - anche qui per ottenere un telefonino - dopo aver minacciato con un coltello una ragazza che passava da quelle parti.