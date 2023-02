Torino mantiene l'obbligo della cravatta in Sala Rossa, Viale (Per Torino): "Conservatorismo anti-storico"

Torino mantiene l' obbligo della cravatta per il Consiglio Comunale . La Sala Rossa ha bocciato la proposta di modifica del Regolamento del Consiglio comunale sul " decoro dei partecipanti alle adunanze ", del capogruppo di 'Per Torino' Silvio Viale . L'articolo 105, al comma 1, impone ai " consiglieri, assessori ed al personale" maschi, impegnati in Sala Rossa durante le sedute, l'obbligo di "giacca e cravatta ".

La proposta

Per semplificare l'esponente di maggioranza chiedeva che tutti i consiglieri comunali - siano esse uomini e donne - avessero le spalle coperte, sia una giacca, oppure una maglia o golf. "A Torino - ha spiegato Viale - c'è un conservatorismo anti-storico, perché la cravatta non è più un obbligo in tante istituzioni. La proposta era di una norma unica per i generi, visto il largo uso di schwa, asterischi e genere neutro nel linguaggio scritto".