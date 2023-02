Marciapiede dissestato in via Tommaso Villa: i condomini chiedono un intervento urgente

Asfalto crepato e diverse ampie spaccature , così si presenta il marciapiede di fronte al civico 67 di via Tommaso Villa . Il tratto in questione, che si trova all'incrocio con via Onorato Vigliani 214, è indubbiamente ammalorato e sta causando diverse incidenti tra condomini e cittadini che lo percorrono ogni giorno a piedi.

Per sollecitare un intervento, il consigliere della 8, Alessandro Lupi, ha preparato un'interpellanza ad hoc in cui si rivolge agli stessi amministratori di circoscrizione per sapere se "possa essere messo in previsione un intervento volto almeno a limitare ulteriori infortuni".